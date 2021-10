Milan troppo bello per essere vero, ma per il Napoli è buona anche la settima

4' di lettura

È un Milan perfino troppo bello per essere vero. Così arrestabile da far sembrare molto facile una cosa di solito molto difficile: strapazzare a Bergamo l'Atalanta permettendosi perfino qualche leggerezza nel finale. Finisce 3-2 per rossoneri ma il risultato non deve ingannare. Le due reti dei padroni di casa (Zapata su rigore e Pasalic in pieno recupero) arrivano quando i giochi sono ormai fatti e i giovani diavoli di Pioli, narcisi come tutti i ragazzi, si rimirano allo specchio per vedere quanto sono belli dopo aver dominato un avversario di solito famoso per far venire il mal di denti agli altri.

Ma in questo caso a soffrire è invece Gasperini che, già dopo 28 secondi, prenderebbe volentieri un antidolorifico vedendo l'Atalanta capitolare malamente per una rete di Calabria propiziata da un banale errore di Musso.

È l'inizio di una serata scintillante per il Milan quanto traumatica per l'Atalanta, quasi mai in grado di opporsi alla spinta propulsiva dei rossoneri che tagliano il campo in velocità. Una spinta che manda in affanno gli uomini di Gasperini. Con Tonali, sempre più incisivo a centrocampo, che strappa il pallone a un frastornato Freuler e raddoppia indisturbato. Ancora più spettacolare il terzo gol di Leao, un potente destro a giro di cui Musso avverte solo un lontano fruscio.

Difficile dare un giudizio oggettivo su questo Milan così spavaldo e reattivo nonostante la fresca sconfitta con l'Atletico in Champions. È una squadra che trasmette in ugual misura potenza e leggerezza con tanti giovani in crescita esponenziale. Tonali è quasi da nazionale maggiore, Leao praticamente incontenibile. Lo stesso Kessie, che sembrava un problema, è tornato ai suoi livelli abituali, dopo l'iniezione di fiducia di Pioli che a Bergamo l'ha fatto subito partire titolare.

In coincidenza del 40esimo compleanno di Ibrahimovic, viene quasi da pensare che del suo totem il Milan non ne abbia più bisogno. È un Milan che con i suoi giovani fa il Diavolo a quattro. Con un'unica perplessità: che finora in Europa questa linea verde non ha ancora funzionato. Qui forse può ancora servire il vecchio Ibra.