Milano, dal 1930 a oggi, attraverso gli scatti dei soci del Circolo fotografico milanese

Fino al 10 dicembre 2021 a Milano resterà aperta al pubblico la mostra fotografica “L’occhio del milanese - I 90 anni del Circolo fotografico milanese” (1930-2020) a cura di Roberto Mutti.

La mostra è in Corso Magenta 59 presso Galleria Creval | Gruppo Crédit Agricole. È stata inaugurata lo scorso 19 ottobre.

Il Circolo fotografico milanese - che nel dopoguerra fu fra i circoli fondatori della Federazione italiana associazioni fotografiche ed è uno dei tre circoli fondatori in attività - presenta le opere dei soci in un'esposizione che ne illustra l'attività e la passione e che racconta l'evoluzione, lo spirito e il carattere della città di Milano nei suoi vari aspetti.

180 scatti



La mostra raccoglie 180 scatti dei fotografi soci dagli ultimi decenni del secolo scorso fino alle settimane della pandemia nel 2020, da una parte rendendo un doveroso omaggio a un passato importante caratterizzato dalla presenza di personaggi che hanno lasciato una traccia significativa nella storia della fotografia italiana, dall'altra proponendosi di parlare del presente attraverso le opere degli attuali soci che si sono misurati con i più diversi aspetti della realtà.

Dormire nei piloni, Milano, 2017 (©Alberto Scibona)

Il curatore



«In questa mostra si sono creati accostamenti – spiega il curatore Roberto Mutti – che volutamente avvicinano le opere degli autori più affermati a quelle di altri che ne stanno seguendo le tracce, fotografi che da tempo danno il loro contributo al circolo e altri che solo da poco sono entrati a farne parte. Questo perché L'occhio del Milanese non vuole essere la somma di tanti lavori personali o l'occasione perché singoli autori sottolineino la loro autoreferenzialità, ma una ricerca che si esprime compiutamente in una proposta collettiva frutto di discussione e confronto». La mostra è inserita nel programma della 16ª edizione del Milano Photofestival.Il circolo organizza corsi di fotografia e edita una rivista, “il MIlanese”, per il momento solo online.