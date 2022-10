Milano, 200 appartamenti in social housing tra via Sarpi-Bramante-Niccolini

«Questi edifici – ha spiegato Marco Giachetti, presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – furono donati al Policlinico di Milano con grande generosità, e oggi ’'ospedale ricambia questa beneficenza restituendo valore alla città». «Fondazione Cariplo – ha aggiutno Sergio Urbani, Direttore generale Fondazione Cariplo – è particolarmente soddisfatta del proprio investimento nel Fondo Cà Granda che, oltre ad aver consentito di completare il finanziamento del nuovo plesso ospedaliero, per un valore di oltre 200 milioni di euro complessivi, rende un importante servizio alla città promuovendo iniziative sociali».

Giancarlo Scotti, direttore Immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Immobiliare Sgr, ha spiegato che «dalla sua naascita, il fondo Fia, il fondo nazionale operante nel settore dell’edilizia privata ha “messo a terra” investimenti per 3 miliardi di euro e che ha dimostrato in questi anni di aver sviluppato un modello virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, come le fondazioni bancarie e gli istituti di ricerca sanitaria».

«InvestiRE Sgr – ha dichiarato Paolo Boleso, head of Residential and Social Infrastructure di InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) – ha realizzato oltre 120 progetti di social housing negli ultimi 10 anni. Su questo progetto di via Paolo Sarpi stiamo per assegnare il contratto di appalto e successivamente avvieremo i lavori, che termineranno nel primo quater 2026. Per realizzare il tutto abbiamo proceduto a trasferire 40 famiglie che vi alloggiavano in uno stabile a po ca distanza già pienamente ristrutturato. Un’operazione riuscita anche dal punto di vista della comunicazione e della collaborazione che non ha portato ad alcun contenzioso con i condòmini».

“Questo intervento – ha ricordato Nicola Antonacci, presidente della Fondazione Ronald MacDonald – porterà alla costruzione della prima Casa Ronald di Milano, che accoglierà bambini e famiglie in cura presso il Policlinico di Milano e l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” e che vengono da lontano. Le nostre strutture sono già presenti presso i pricniapli ospedali nelle città di Roma, Firenze, Bologna ed Brescia. Saranno 20 stanze, dotate di aree gioco, studio e smartworking, co spazi comuni e due grandi cucine».

E proprio la dimensione del quartiere non vuole essere dimenticata. «Il progetto – ha ricordato Giordana Ferri, Direttore esecutivo Fondazione Social housing – prevede la possibilità di spazi coworking aperti al tessuto sociale, spazi retail, ristorazione e negozi».