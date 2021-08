Milano, 60 appartamenti «venduti» in 42 minuti

3' di lettura

Una sessantina di appartamenti (61 per la precisione) prenotati – con “caparra” via carta di credito – online in poco più di 40 minuti. Tecma Solutions Spa – la tech company

specializzata nel settore del Real Estate e quotata sul mercato azionario Aim di Borsa Italiana – accelera con il business dell’e-commerce nel settore immobiliare. La “corsa alla prenotazione” ha riguardato il nuovo progetto residenziale di GS Towers - Green Soul Living, nuova costruzione in fase di lancio a Milano, in via Giovanni Bovio nel quartiere Maciachini.

Le fasi commerciali

Nel corso del solo mese di maggio infatti, oltre 1.200 utenti hanno effettuato online una registrazione per avere informazioni aggiuntive sulle diverse unità immobiliari e sono stati gestiti circa 800 appuntamenti in soli 40 giorni. Ad oggi le iscrizioni sono circa 1900, a conferma dell’interesse del pubblico verso la modalità di acquisto tramite e-commerce.

Tuttavia, a sorprendere è stata la velocità. L’apertura del booking online è avvenuta il 3 giugno 2021 e, in soli 42 minuti, sono stati prenotati online 61 appartamenti, il 50% circa del totale delle unità immobiliari. In particolare, nel lasso di tempo trascorso tra le ore 20 (ora di apertura del booking), e le ore 20.42, 61 acquirenti hanno deciso di prenotare online la propria nuova casa utilizzando la propria carta di credito.

«I clienti – ha spiegato Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions – hanno, in questo modo, “riservato” gli appartamenti con 500 euro, con la possibilità di rivedere la propria decisione entro 48 ore o confermarla tramite pagamento di circa 10 mila euro. Sostanzialmente tutti, tra gli acquirenti online, hanno confermato il proprio impegno». Canale online che resta tutt’ora aperto, ma per potervi accedere è necessario avere almeno un contatto con uno degli operatore vendite per avere le informazioni di base e, successivamente, i codici di accesso essenziali all’operazione.

La gestione organizzativa del lancio commerciale e le vendite sono state affidate a Compagnia Immobiliare Italiana, agency attiva in tutta Italia sul mercato delle nuove costruzioni, unitamente a Coldwell Banker Living Dmore Roma, advisor dell’operazione.