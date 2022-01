Prima che il Covid 19 congelasse il turismo, la città era sul punto di un cambiamento epocale: da destinazione business e shopping a meta turistica sofisticata, con i suoi appuntamenti culturali, i suoi musei, una cucina sempre più alta e innovativa, un'ospitalità più lussuosa. Leader di questa trasformazione è senz'altro il Mandarin Oriental: ritrovo per l'aperitivo, ristorante con due stelle Michelin, un team preparato nell’organizzazione di esperienze speciali, come visite ai laboratori artigiani e workshop. L'hotel Four Seasons, altro salotto mondano nel quadrilatero della moda, è stato ristrutturato dall'architetta Patricia Urquiola e lo chef Fabrizio Borraccini ha affiancato al menù fine dining la pizza gourmet. Sono in arrivo nuovi cinque stelle: Portrait, della famiglia Ferragamo, gli appartamenti di Rocco Forte in via della Spiga e JK Place, tutti nel raggio di poche decine di metri.

