Milano, apre la nuova terapia intensiva hi-tech dell’Ospedale Sacco

All’inaugurazione era presente anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera che sul tema della possibile riapertura dei confini regionali il 3 giugno ha ipotizzato uno slittamento di una settimana: «C’è un governo, ci sono degli indicatori raccolti a livello nazionale, lavoriamo tutti insieme - ha detto -. Io dico che ci vuole ancora prudenza per capire se siamo in una fase nuova e diversa oppure no. Per fare una valutazione complessiva su quella che è la diffusione dei contagi della fase 2 la data chiave è l'8 giugno».

A proposito della riapertura dei confini regionali, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione, ha detto: «Dobbiamo aspettare i dati che in questo momento la cabina di regia del ministero sta valutando. In base ai criteri saremo in grado di dire come saranno le riaperture. Precisando che: «Abbiamo avuto ottimi dati nel primo report, ottimi dati nel secondo, e quindi si possa procedere sempre con cautela alla riapertura il tre giugno. Non mi sembra - ha aggiunto - che in una settimana ci siano stati dei cambiamenti in senso negativo o drammatici. Questo report verrà fatto una volta a settimana quindi ciò non toglie che nelle settimane a venire in caso di variazioni possano essere necessari passi indietro chirurgici laddove necessario. Speriamo che non ci siano».