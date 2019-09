Milano, La Scala incorona regine e re del calcio mondiale

4' di lettura

Lo scenario incomparabile de La Scala di Milano, la serata di gala che proseguirà poi nell'altrettanto prestigioso spazio delle Gallerie d'Italia, la conduzione di Ilaria D'amico (volto iconico di Sky e compagna di Gigi Buffon) e di Ruud Gullit, che con la maglia del Milan e della Nazionale olandese ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale.

Milano si fa bella per ospitare, lunedì 23 settembre, la quarta edizione dei Best Fifa Football Awards, gli Oscar del calcio mondiale. Eppure, a ben vedere le liste dei candidati ai vari premi, l’Italia è soprattutto nel contorno, non tanto nella polpa dell'evento che celebra il meglio del football globale. Basti pensare – ad esempio, ma anche come indicatore tecnico più rilevante – che dopo un’intera stagione spesa a dividersi tra “giochisti” e “risultatisti”, non ci sono stati tecnici italiani tra i 10 migliori allenatori della passata annata in corsa per il premio. Neppure quel Sarri che alla guida del Chelsea ha conquistato l'Europa League lo scorso maggio.

LEGGI ANCHE / Calciatori-supereroi con Panini «Adrenalyn»: la raccolta di card punta a 500mila collezionisti

Polvere d'Italia, quindi, in questo firmamento stellare in cui la nostra unica rappresentante tecnica è stata però forse per molti aspetti la più significativa: Milena Bertolini, la ct dell'Italia femminile entrata finalmente nella mappa degli appassionati dopo il bel mondiale disputato a Francia 2019. Senza dimenticare Giorgio Chiellini, ai box per il noto infortunio al ginocchio ma comunque in corsa tra i 55 candidati per il Top11, la squadra dei migliori dell'annata appena passata.

E allora, dopo le dieci candidature per categoria annunciate a luglio e le ‘terzine' rese note lo scorso 2 settembre, non resta che aspettare la notte magica de La Scala. Pronti, dal mattino dopo, sui campi e nei barsport di tutto il mondo, a rimettere in discussione le corone appena assegnate.