Milano AutoClassica, boom di visitatori e di trattative finalizzate all’acquisto

3' di lettura

La partecipazione del pubblico ad AutoClassica 2021 è stata pari a 71.578 visitatori molti dei quali giovani attratti dei modelli Youngtimer degli anni '80 e '90 che rappresentano non solo un investimento fra i più accessibili, ma anche dai modelli iconici di ieri e dai miti dell'automobilismo storico e di quello sportivo. Così come molte sono state le negoziazioni concluse che hanno portato alla chiusura di trattative e anche vendite oltre le aspettative.

Il motorismo storico promotore il sistema Paese

Grande partecipazione all'asta Auto e Moto Classiche e Youngtimer che si è svolta sabato 2 ottobre nel Padiglione 13 di Milano AutoClassica con un risultato di 1.018.270,00 euro e una percentuale di venduto del 70% e per valore del 148.1%. Appuntamento clou dell'Automotoclub Storico Italiano il convegno di sabato 2 sul motorismo storico come strumento per la promozione del sistema paese per l’indotto turistico, culturale ed economico.

Loading...

Milano Autoclassica 2021, tutte le auto più belle in vetrina a Milano Photogallery24 foto Visualizza

Il 50° anniversario della Lamborghini Countach

Una selezione di auto votata alla celebrazione del 50° anniversario delle Countach dell'undicesima edizione di Milano AutoClassica. Ben nove vetture rappresentative di cinque modelli clou della gamma Countach, di cui alcuni esposti in diverso colore. Due appuntamenti istituzionali che hanno supportato la celebrazione dell'indiscusso mito della Countach, battesimo azzeccato per un'auto che, attraverso i decenni, si è confermata nn soltanto un grande successo commerciale ma anche un vero e proprio emblema di stile.

Un omaggio ai 70 anni dell'Alfa Romeo 1900 Sprint

Tra le celebrazioni dell'undicesima edizione, nell'area ospitalità di ACI Storico sono stati omaggiati i 70 anni dell'Alfa Romeo 1900 Sprint con due modelli esposti e i 100 anni di Moto Guzzi con un Airone Sport 250 del 1956 e una Moto Guzzi Sport del 1930. Nella scia della tradizionale volontà di rendere omaggio a dei personaggi chiave del motorismo d'epoca, l'Asi, l’Automotoclub Storico Italiano ha celebrato il centenario della nascita di un grande designer dell'auto, Giovanni Michelotti, con un'esposizione di alcuni modelli più iconici.

Una presenza numerosa di brand dell'automobile

Numerosi i brand che hanno partecipato all'undicesima edizione, con tre anteprime italiane: Alpine, Bentley Milano con due anteprime nazionali, la Bentayga Hybrid e la Continental GT Speed in total black body paint, Bmw Club Italia, Caterham con Catherham Seven 485 R, Kimera Automobili e l'anteprima italiana di EVO37, Morgan con Morgan Plus Four, Morgan Plus Six, Morgan Roadster 3.7, Musei Ferrari e Porsche Classic Partner Milano Est con la 356 A Coupé, la 911 Targa coupè, un telaio del 1967 e la TaycanCross Turismo.