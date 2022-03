Milano Beauty Week: la nuova manifestazione pronta al debutto

I punti chiave Dal 3 all’8 maggio 2022 Milano fa da sfondo alla prima beauty week

La manifestazione segue Cosmoprof Worldwide Bologna, in scena dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna

Sempre a MIlano andrà in scena Esxence, l’evento della profumeria artistica internazionale, in calendario dal 15 al 18 giugno al MiC

Dal dentifricio al sapone, dalla schiuma da barba allo shampoo, senza dimenticare profumo e make up, ognuno utilizza quotidianamente almeno otto cosmetici, prodotti indispensabili, oltre che per l’igiene e la cura di sé, per il benessere e l’autostima. Per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana nasce Milano Beauty Week, un’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

La prima edizione dell’evento si terrà dal 3 all’8 maggio con un programma di attività, anche esperienziali, che animeranno le vie, le piazze e gli spazi commerciali del capoluogo lombardo. Imprenditori, operatori ed esperti del settore, appassionati di beauty, professionisti dell’estetica e dell’acconciatura, cittadini e visitatori saranno i protagonisti della settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

«Posizionare la cosmesi tra le eccellenze riconosciute del manifatturiero italiano. È questo l’obiettivo che già da diversi anni in Cosmetica Italia ci siamo ripromessi di perseguire con iniziative mirate e un dialogo quotidiano con le istituzioni e gli organi d’informazione - commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia -. L’ambizione è entrare nel calendario delle week milanesi, accanto alla moda, al design, al vino e alle tante altre eccellenze del nostro Paese celebrate nell’ambito di questi importanti eventi. Un grande passo per raccontare a tutti i visitatori il dietro le quinte di un settore che vive pelle a pelle con loro e che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del made in Italy che viene apprezzato in tutto il mondo per qualità, sicurezza e creatività: tre caratteristiche tipiche del saper fare italiano. Con Milano Beauty Week, i promotori, le aziende cosmetiche, il retail, i professionisti, i soggetti istituzionali coinvolti e tutti gli attori del settore cosmetico nazionale si pongono l’obiettivo di valorizzare le diverse sfaccettature di sostenibilità, innovazione, emozione, inclusione e creatività, temi guida di questa prima edizione, che fanno della cosmesi un’industria che fa bene al Paese».

Milano Beauty Week si colloca come prosecuzione ideale dell’appuntamento mondiale Cosmoprof Worldwide Bologna, in scena dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna, e anticipa Esxence, l’evento della profumeria artistica internazionale, in calendario dal 15 al 18 giugno al MiCo – Milano Convention Centre. L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza.