Milano Beauty Week, al via l’evento che celebra la filiera cosmetica

Le sfilate chiuse ieri a Milano passano il testimone a un altro settore emblema dell’eccellenza del made in Italy, la cosmetica. Oggi, infatti, si apre la Milano Beauty Week, un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Una settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, un settore che, dopo le criticità seguite alla pandemia, al post-Covid e alle tensioni geopolitiche, è tornato a correre con un fatturato che si prevede in crescita del 7,9% quest’anno, dopo il 2022 chiuso a 13,3 miliardi di euro, e un export a +10% rispetto ai 5,8 miliardi dell’anno scorso.

L’evento –a Milano fino al 2 ottobre – si apre tra profumi, approfondimenti sulla filiera cosmetica lombarda ed esibizioni artistiche con un calendario di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza, guidandola alla scoperta di una filiera che con i suoi prodotti indispensabili accompagna quotidianamente nei gesti legati all’igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

In particolare, tre eventi speciali contraddistingueranno le prime giornate di questa settimana. A partire dalla cerimonia di inaugurazione aperta a tutti che animerà le zone di Palazzo Giureconsulti visibili da piazza Mercanti con varie performance artistiche. Ancora, il Festival dei profumi: per la prima volta la tradizionale serata dedicata ai vincitori del Premio Accademia del Profumo sarà aperta al pubblico e il ricavato sarà destinato a La forza e il sorriso Onlus, che lo utilizzerà per il finanziamento di attività di ricerca promosse da Fondazione Umberto Veronesi. Ma non solo: Accademia proporrà una serata-evento che evidenzierà la contaminazione reciproca tra il mondo del profumo, dell’arte e dello spettacolo con nomi della danza, del teatro, del cinema e della televisione. L’olfatto sarà protagonista: grazie alla collaborazione con Integra Fragrances, gli ospiti della serata vivranno un’esperienza olfattiva inaspettata, un viaggio nel mondo delle fragranze.

Infine, la sezione Cosmetica di Assolombarda insieme a Cosmetica Italia, organizzeranno anche quest’anno il convegno di apertura della seconda edizione di Milano Beauty Week dal titolo «La filiera cosmetica lombarda: un comparto che crea valore». I numerosi appuntamenti, declinati nei temi-guida innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione, sono consultabili sul sito della manifestazione e attraverso l’app ufficiale.