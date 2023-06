Milano, BFF Banking Group posa la prima pietra della nuova sede italiana al Portello

Ascolta la versione audio dell'articolo

A un anno dall’annuncio, è ufficialmente partita questa mattina la costruzione della nuova sede di BFF. L'inaugurazione è prevista per dicembre 2024, alla vigilia dei 40 anni della Banca. Il nuovo headquarter – il cui progetto è firmato dagli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi di OBR – sorgerà a Milano in viale Scarampo, nel quartiere del Portello, e sarà parte integrante del progetto di riqualificazione del quartiere.

“Casa BFF” sarà la nuova sede centrale di BFF Banking Group – il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in Italia nei Securities Services e nei servizi di pagamento.



«Presentare oggi “Casa BFF” e posare la prima pietra è per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato Salvatore Messina, presidente di BFF Banking Group –: , ma anche segno dell’impegno di investimento in un progetto che contribuisce alla riqualificazione e allo sviluppo di un quartiere storico per la città. Abbiamo pensato alla nostra nuova Casa come a un luogo d’incontro,aperto all’arricchimento reciproco tra Banca e distretto, a partire dal giardino urbano, fino all’anfiteatro all’aperto, e al museo dove troveranno posto le opere di arte contemporanea esposte nelle nostre sedi di Milano e Roma, facendone strumenti di condivisione con tutti».

Con una superficie lorda di 7350 mq su un’area di intervento di 3.300 mq, l’edificio “Casa BFF” – che avrà certificazione Leed Platinum e WELL Gold – sarà dotato di 2300 mq di pannelli fotovoltaici (che producono 360 megawattora/anno) e si inserisce in un percorso di rinnovamento progressivo degli ambienti di lavoro del Gruppo, come già avvenuto per gli uffici spagnoli di Madrid (2020), presso Castellana 81, Leed Platinum, e per la Polonia, a Łódź (2019), presso il complesso Brama Miasta, Leed Gold.

Arretrato rispetto all’allineamento stradale, infatti, l’edificio è pensato per essere lo sfondo della nuova piazza, uno spazio civico aperto a tutti, un giardino urbano sul quale si affacciano l’atrio di ingresso, l’auditorium e il museo di Casa BFF. Un porticato alto 40 metri sorregge la grande copertura energetica. Proteggendo sia la piazza sia l’edificio, la grande copertura è un dispositivo passivo e attivo: offre riparo dalle intemperie e contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno energetico della banca e della sua area circostante.