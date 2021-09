Milano, Boeri sviluppa sui Navigli il modello del Bosco verticale

Tornando alla zona, l’area interessata è di oltre 8.000 mq ed è adiacente all’antico borgo San Cristoforo affacciato sul Naviglio Grande. Il complesso è sviluppato tramite grandi gradonate che ospiteranno terrazze private e giardini pensili, dal fronte cittadino a nord verso sud. L’edificio ha un’altezza massima di 11 piani che si abbassano fino a tre piani. Le facciate, insieme alle coperture, sono occupate totalmente dal verde.

Il cantiere sarà aperto a gennaio 2022 per arrivare a consegnare le abitazioni nel secondo semestre 2024.

La novità del progetto è racchiusa dunque nel rapporto tra spazi interni ed esterni, e in particolare nell’inserimento di balconi, logge e terrazze caratterizzate da un verde rigoglioso pensato per filtrare le polveri sottili e abbattere l’inquinamento, riducendo il consumo energetico. Le piante, circa 170, e gli arbusti (8mila) di Bosconavigli saranno un baluardo di biodiversità e modificheranno colori e profili dell’edificio al mutare delle stagioni. Il verde “in quota” occuperà circa mille metri quadri, mentre i giardini saranno di 3mila mq. Nel complesso troveranno spazio 60 specie vegetali diverse.

Il focus sulla sostenibilità ambientale passa anche dal fotovoltaico, dalla raccolta dell’acqua piovana per l’autosufficienza dell’irrigazione degli organismi vegetali, dall’utilizzo di energia geotermica come era stato fatto a suo tempo al Bosco verticale. Tutte innovazioni che insieme alla presenza del verde abbattono di diversi gradi la temperatura in estate, quasi escludendo la necessità di utilizzare i sistemi di condizionamento. Non mancherà il verde pubblico, mentre la riqualificazione dell’asse ferroviario tra gli ex Scali di Porta Genova e San Cristoforo prevede un parco pubblico costeggiante il Naviglio Grande.

«I canoni architettonici rappresentati in Bosconavigli sono l’esito di una ricerca ultradecennale che punta a riscrivere le caratteristiche tipologiche rilevanti della tradizione milanese guardando a un futuro fatto di edifici performanti e integrati nel tessuto urbano circostante» ha aggiunto Giovanni da Pozzo di Arassociati.