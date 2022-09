Milano, Bracco compie 95 anni e trasforma la sede storica in campus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un campus con spazi aperti per la socialità. Uno smart building eco-sostenibile e innovativo, caratterizzato da elevati standard in termini di efficienza energetica, scelta dei materiali e qualità ecologica degli interni. Sono queste le caratteristiche del progetto di recupero della nuova sede del Gruppo Bracco che, in occasione del 95° anniversario, ieri ha annunciato il ritorno a Lambrate. L’ingresso è in via Folli 50, entrata storica del sito produttivo Bracco.

Lo sviluppo

Si tratta di un headquarter dotato sia di rinnovata valenza funzionale che rappresentativa e di immagine, che aggiunge un tassello fondamentale al mosaico degli interventi di riqualificazione urbana in atto nell’area di Lambrate e che daranno un nuovo volto a una zona di Milano in grande trasformazione.

I lavori sono iniziati nel gennaio 2021 – e il trasloco è previsto per fine anno – su un lotto d’intervento di circa 9.600 mq, di cui 3.500 mq coperti, per circa 11mila mq di uffici (ion tutto sono sei le unità) e 6.100 scoperti destinati a verde, camminamenti e parcheggi. Agli edifici, le cui vetrate trasparenti creano spazi permeabili e continui, si accede attraverso un sistema di percorsi pedonali disegnati come un ‘tessuto connettivo'. Il progetto, partendo dalla conservazione delle strutture esistenti e da un totale rinnovamento dell’architettura e degli impianti.

Il progetto di ristrutturazione è stato sviluppato per Bracco Real Estate da General Planning, società di architettura e ingegneria specializzata nella progettazione integrata, nel rispetto del carattere originario che fu dato dall’architetto Giordano Forti nei primi anni ’50. I lavori sono stati affidati all’impresa Gencantieri di Magenta.

Architettura e sostenibilità

L’architettura dei nuovi edifici destinati agli uffici riprende la pietra dell’originario building di direzione, il ceppo di Grè, combinandola con facciate vetrate a tutta altezza, grandi aperture e tagli in una dialettica continua tra pieni e vuoti, materia e trasparenza. È una architettura rigorosa a calibrata grazie all’uso di pochi materiali, la pietra, il vetro, l’acciaio e la lamiera in colore grigio scuro, distribuiti con rigore compositivo e alternanze regolari.