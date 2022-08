Milano, una campagna per valorizzare il turismo business

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A Milano è partita la campagna di Comune e Camera di commercio per il turismo business, tra incoming di buyers internazionali, sales mission, workshop e fiere all’estero.

Si tratta di una iniziativa per la valorizzazione del turismo business del territorio come destinazione Mice – acronimo di Meeting, Incentive, Conference and Exhibition, tutti settori di vocazione del capoluogo lombardo –, con il progetto “Turismo Milano Mice”. Tra giugno e luglio sono stati organizzati due “Fam Trip” con 29 buyers ed operatori internazionali, che hanno toccato Milano e Monza con la visita di oltre 40 strutture, location, centri congressuali, l’incontro con 50 aziende locali tramite meeting one-to-one digitali e momenti di networking in presenza. Dal 21 al 24 giugno per il mercato europeo e dal 17 al 21 luglio per il mercato nord americano.

Loading...

Nel corso del secondo semestre il piano di promozione prosegue con sales mission, workshop in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Svizzera, Regno Unito. Prevista la partecipazione alle fiere di settore Pure Meeting & Events a Parigi, Ibtm World in Spagna e Imex di Las Vegas, negli Stati Uniti. Durante il primo semestre il piano di promozione ha visto anche la partecipazione alla Imex di Francoforte e alla Smu di New York.

Il piano, realizzato da Promos Italia in collaborazione con Comune di Milano e YesMilano Convention Bureau, ha l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione del sistema turistico nell'area di Milano, Monza Brianza e Lodi.