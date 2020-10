Milano, sui canoni dei negozi gap del 25% tra domanda e offerta - La newsletter del Sole 24 Ore sul Real Estate Il vacancy rate cresce rapidamente e anche in centro si arriva a uno sfitto del 20% di Evelina Marchesini

Il vacancy rate cresce rapidamente e anche in centro si arriva a uno sfitto del 20%

Basta camminare per strada per rendersene conto. Anche nella città della moda si iniziano a vedere i cartelli di affittasi nelle vie che prima andavano a ruba e, soprattutto, è evidente che la maggior parte dei negozi sono drammaticamente vuoti. Lo stesso dicasi per i bar e i ristoranti: non siamo ancora ai livelli di città come New York, dove la First e la Fifth Avenue appaiono desolanti, ma per quanto tempo i brand saranno ancora disposti a pagare affitti da 8-10mila euro al metro quadrato all’anno? Ecco allora che i canoni di affitto e i cosiddetti “keymoney” cedono. Iniziando da un gap tra domanda e offerta che arriva al 25 per cento.

“Che il settore del retail sia stato uno dei più pesantemente colpiti dalla crisi è un dato di fatto e solo su Milano consideriamo che circa un terzo delle attività sia già chiusa _ spiega Gianluca Sinisi, licence partner Engel&Volkers Commercial Milano e Lombardia _ anche se resta da capire se sia solo una situazione contingente o permanente. I dati lo confermano: Confimprese stima per il 2020 un trend di fatturato in calo del 40,2% e per il settore abbigliamento e accessori un -37,8% (fonte Centro Studi Retail Confimprese, settembre 2020, ndr)”. Al momento, da un terzo di chiusure attuali a una previsione della metà delle serrande abbassate il passo è breve, soprattutto se dovesse profilarsi un altro lockdown.

Milano capofila

Milano fa tendenza e anticipa i trend immobiliari, motivo per cui le serrande abbassate e i dati di vacancy delle vie della moda (e ancor di più, nelle circonvallazioni e semi-periferie) sono un allarme a sirene spiegate. Engel&Volkers ha appena tolto i sigilli al Primo market report retail Milano e Lombardia, che esamina tutti gli indicatori dei negozi, via per via, una fotografia dettagliata della situazione a febbraio, appena prima del Covid. “Ed esaminando il mercato a oggi _ dice Sinisi _ le differenze sono eclatanti”.

Vacancy allarmante

Il primo indicatore è quello degli sfitti, detti vacancy rate. A febbraio le cosiddette vie della moda si muovevano intorno a tassi del 2-4%, con solo qualche anomalia, come quella di via Verri al 17% per stabili in ristrutturazione. “Ma oggi possiamo affermare che in aree come Corso Matteotti siamo vicini al 20% _ spiega Sinisi _ e altre zone come Buenos Aires e via Manzoni superano ampiamente il 10%. In generale stimiamo un peggioramento del 5% del vacancy rate in centro, decisamente di più nel semicentro e periferia. Ma attenzione, da questo fenomeno si sfilano le location-gioiello, come via Montenapoleone, via della Spiga e anche piazza Gae Aulenti: pur di non perdere una posizione poi difficilmente riconquistabile, qui i brand tengono duro”.

Il Keymoney

Quando si arriva al cartello di affittasi, peraltro, significa che si è proprio all’ultima spiaggia. Perché prima ci sono vari step, come quello della contrattazione tra l’inquilino che se ne va e quello che subentra, il quale normalmente paga il keymoney come prezzo per aver conquistato la location. Ma questo avviene sempre meno, con un gap crescente tra quanto viene richiesto e quanto realmente pagato e se si arriva al cartello di affittasi è chiaro che il keymoney è già bruciato. “Una volta che i locali sono vuoti, allo stato attuale, i canoni vanno rinegoziati e chi è disposto ad affittare non è però più disposto a pagare quanto vorrebbero i proprietari dei muri _ continua Sinisi _. Con un gap che possiamo stimare intorno al 25%, sempre con le eccezioni delle top location, che non stanno ancora sperimentando tutto ciò”.