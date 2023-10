Milano catalizza un investimento su quattro ma le compravendite frenano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022, secondo i dati di Nomisma, su 11,7 miliardi di investimenti – italiani e soprattutto esteri – nell’immobiliare italiano, quasi la metà, oltre 5 miliardi, li ha catalizzati Milano. Non la Regione Lombardia o un’area più vasta. Ma Milano (e provincia). Nel terzo trimestre di quest’anno, su 3,5 miliardi di euro, il capoluogo lombardo, da solo, ha attratto quasi un miliardo. D’altra parte, però, il I semestre ha archiviato meno di 13mila compravendite (l’anno scorso il totale delle transazioni,aveva superato le 28mila). Faro degli investimenti ma anche città dove comprar casa, per il ceto medio, diventa sempre più un miraggio. Con effetti di rischio-disgregazione sul tessuto sociale e sulla sua stessa attrattività se la città si riempirà di milionari salutando le famiglie. Dei molti volti di Milano si parlerà, oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30 nell’Auditorium Sole 24 Ore in Viale Sarca 223 a Milano, nel corso dell’evento «Investire in Milano. La città che cambia e trova un ruolo internazionale».

Ad aprire i lavori, il direttore de Il Sole 24Ore, Fabio Tamburini e il direttore generale Media & Business Il Sole 24Ore, amministratore delegato Il Sole 24 Ore Eventi, Federico Silvestri. Segue la conversazione, con Paola Dezza, di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano. Numeri e prospettive della città meneghina saranno illustrati da Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma.

Seguirà una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana con Armando Borghi, membro cda Oneshot Real Estate Solutions, Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance, Rodolfo Petrosino, head of real estate Southern Europe Ardian e Stefano Sirolli, ceo di RealStep. Dopo la keynote interview a Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS sistemi urbani, segue la seconda tavola rotonda, questa volta sul cambiamento del residenziale per i grandi investitori. Living da mettere a reddito: studentati e senior-housing. Ne discutono Giuseppe Amitrano, ceo di Dils, Paola Delmonte, economista sociale e Roberto Nicosia, ceo di Colliers Advisory & Transaction Italia.

Dopo il keynote speech di Chris Brett, head of capital market europeo Cbre, Alexis Paparo converserà con l’ex sindaco di Barcellona (in carica dal 1997 al 2006) Joan Clos su come le Olimpiadi cambiano il volto delle città. Dopo il keynote speech di Marzia Morena, professore associato al Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, le conclusioni saranno affidate a Davide Albertini Petroni, presidente di Assoimmobiliare.