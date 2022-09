«Milano città aperta deve essere una realtà. Non una dichiarazione d’intenti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«In Canada i medici di medicina generale prescrivono ai loro pazienti attività culturali. Come se fossero medicine. Pensiamo al morbo di Parkinson, al morbo di Alzheimer e all’autismo. Alcune ricerche mostrano gli effetti positivi dell’arte e della bellezza su chi vive queste patologie. Ma l’arte e la bellezza fanno bene sia ai malati che ai sani. Sperimentare l’incontro con la pittura, con la scultura e con i manufatti antichi fa provare un profondo benessere. Si va oltre al classico appagamento intellettuale e al tradizionale stimolo culturale. Vivere la dimensione, che è insieme intima e pubblica, di una visita in un museo, da soli o con altri, può sciogliere nodi dell’interiorità di ciascuno di noi: nella nostra sfera individuale e nelle nostre relazioni, negli affetti e nella famiglia. E, questo, può apportare anche benefici fisici. C’è una letteratura medica sui vantaggi dell’accesso all’arte in chi ha una malattia conclamata. C’è, invece, pochissimo sulle conseguenze positive dell’accesso all’arte e alla cultura in chi è considerato sano. Mio marito Lucio Rovati e lo staff della Rottapharm Biotech stanno pensando a una sperimentazione in doppio cieco, della durata di tre anni, che attraverso l’analisi dei parametri biologici riesca a cogliere l’influenza generata su chi è in buona salute da una visita al nostro museo».

Giovanna Forlanelli parla con passione del misterioso rapporto fra la bellezza e la felicità, l’esperienza estetica e la malattia, la comprensione scientifica dei nostri meccanismi fisiologici e il desiderio, nella quotidianità di tutti, di un equilibrio fra il vivere e il sapere. Giovanna è presidente della Fondazione Luigi Rovati, intitolata al suocero. Luigi Rovati, che è scomparso nel 2019 all’età di novantun anni, aveva fondato a Monza l’azienda farmaceutica Rottapharm, venduta nella sua parte commerciale nel 2014 agli svedesi di Meda per 2,2 miliardi di euro fra cash e azioni. Rovati è stato uno degli imprenditori italiani del Secondo dopoguerra portatori di un modello di frontiera tecnologica strategica – fra università e fabbrica, deep science e mercato – che oggi manca tantissimo al nostro Paese, dove in pochi si discostano dal midtech e dall’innovazione incrementale di prodotto e di processo.

Siamo a Milano, in corso Venezia 52, nel palazzo appartenuto alla famiglia Bocconi e alla famiglia Rizzoli, che adesso i Rovati hanno trasformato nella sede della fondazione e in un museo permanente di arte etrusca. Quest’ultimo ha la caratteristica di dialogare – dal punto di vista espositivo – con una collezione di arte contemporanea nata dai conferimenti personali dei membri della famiglia Rovati: «A me piace soprattutto l’arte contemporanea. Amo Lucio Fontana, non tanto i tagli quanto le ceramiche, William Kentridge e Sabrina Mezzaqui. L’arte etrusca è principalmente una passione di mio marito. Io ho sempre trovato modernissime e anticipatrici alcune sue linee», racconta Giovanna che nel 2018, con la sua casa editrice Johan & Levi, ha pubblicato L’ombra lunga degli etruschi, in cui Martina Corgnati ha rintracciato le loro influenze seminali nei quadri di Edgar Degas e di Henry Moore e nelle ceramiche di Roberto Sebastián Matta e di Gio Ponti.

Ci sediamo nel caffè bistrot che Andrea Aprea – due stelle Michelin nel 2017 con il Vun del Park Hyatt di Milano – ha aperto al pian terreno di questo edificio, che all’ultimo piano ospita il suo ristorante: «È la prima volta che faccio l’imprenditore. Ho sempre lavorato, fra l’Asia e l’Europa, nelle grandi catene alberghiere e nei ristoranti degli altri. È una cosa nuova, complessa ed emozionante», spiega Aprea mentre ci fa accomodare. «Il nocciolo duro culturale di questo luogo – prosegue Forlanelli – è sicuramente la collezione permanente etrusca. Abbiamo iniziato a ristrutturare l’immobile nel luglio del 2017: secondo una nostra stima, abbiamo generato una ricaduta complessiva di 80 milioni di euro e abbiamo creato 520 posti di lavoro. Naturalmente i numeri dell’attività ordinaria sono molto più piccoli. Ma, comunque, stiamo impostando un metodo, ci auguriamo, efficace per instillare benessere e novità in tutta la comunità. La scelta di proporre ad Andrea di fare per la prima volta l’imprenditore va anche in questa direzione».

Vedremo se Aprea saprà fare l’imprenditore. Di sicuro – e ci mancherebbe – sa fare il cuoco. «Assaggi il club sandwich di Andrea, è stato giudicato per due volte il migliore al mondo sulle pagine di critica gastronomica della rivista Monocle», dice Giovanna. «Lo faccio preparare subito», interviene lui con orgoglio. E, in effetti, il club sandwich di Aprea è veramente notevole. Con il club sandwich, ci portano focacce ricoperte di stracciatella e acciughe.