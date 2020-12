Milano, Como e Mantova province più innovative

Dopo Milano, Como, Mantova e Cremona, la classifica con il più elevato tasso di innovazione vede Varese, Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Sondrio, Pavia e Lodi.

Il rapporto è dettagliato e tiene conto anche del cosiddetto “trend delle famiglie brevettuali”, cioè quante invenzioni sono state brevettate nel periodo preso in considerazione dalla ricerca – 2013-2018 –. In questo caso alle spalle del quasi scontato primato di Milano si posizionano Bergamo e Brescia. A seguire Varese e Como, quindi Mantova, Monza e Brianza e Pavia, e, a seguire, Cremona e Lodi.

La Lombardia, però, si distingue dalle dinamiche internazionali quando si analizzano i settori cui si riferiscono i brevetti. «Confrontando le aree con il maggior numero di brevetti in Lombardia e quanto avviene a livello mondiale, emergono forti differenze – spiega Raffaella Manzini -. Se in tutto il mondo l’ambito dove si innova di più è quello dell’Ict, in regione si brevetta invece in aree più tradizionali come il settore chimico, l’ingegneristico, il medicale».

Non è questa l’unica particolarità lombarda.

Ancora Raffaella Manzini, infatti, spiega come sul fronte della sostenibilità le notizie non siano poi troppo incoraggianti. «Le notizie non sono molto positive per il nostro territorio, in quanto le famiglie brevettuali legate alla sostenibilità rappresentano una percentuale ridotta – inferiore al 10% - rispetto al totale dei brevetti registrati e non sono cresciute nel corso del quinquennio che abbiamo analizzato. Se settori come la chimica stanno investendo molto in questo senso, altri come il packaging appaiono ancora poco attivi, almeno per quel che emerge dai dati brevettuali».