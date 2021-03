Milano-Cortina 2026: anche le imprese artigiane in campo per le Olimpiadi invernali Firmata una partnership tra il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici italiani e le Confartigianato Imprese di Lombardia e Veneto. di Marcello Frisone

Ancora una partnership tra imprese e Milano-Cortina 2026. Dopo i protocolli d'intesa tra il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e Paralimpici italiani e le Confindustrie di Lombardia e Veneto, le Confcommercio delle stesse regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), arriva anche un accordo strategico per portare i valori dell'artigianato italiano in cima al mondo. Infatti, è con questo presupposto che il comitato organizzatore guidato da Vincenzo Novari ha annunciato l’11 marzo una collaborazione con le Confartigianato di Lombardia e Veneto che li vedrà compagni di viaggio per 5 anni.

Le imprese artigiane coinvolte in Milano-Cortina

Una collaborazione anche finalizzata a coinvolgere le imprese artigiane nelle procedure di selezione per l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori che si renderanno necessari alla realizzazione dell'evento. Il tutto in via non esclusiva e comunque nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.«La fiducia delle Confartigianato Imprese di Lombardia e Veneto e degli artigiani che queste rappresentano - dichiara Vincenzo Novari, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 - significa molto per noi. Con i Giochi del 2026 l'Italia parlerà al Mondo e un messaggio fondamentale riguarderà la cultura dell'eccellenza di cui può fregiarsi il nostro artigianato. In un momento così difficile per il nostro Paese - conclude Novari - siamo felici di iniziare questo percorso comune di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi Italiane con gli amici delle Confartigianato».

Le Confartigianato Imprese Lombardia e Veneto

«Siamo orgogliosi - dichiarano congiuntamente Eugenio Massetti e Roberto Boschetto, presidenti di Confartigianato Imprese Lombardia e Veneto - di essere partner di un evento di grande tradizione, richiamo e significato quale sono i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali grazie al protocollo di intese fortemente cercato e voluto da Confartigianato Imprese Lombardia e Veneto. Le Olimpiadi invernali 2026 come tutti i recenti grandi eventi sono, oltre all'appuntamento sportivo, una straordinaria occasione di sviluppo dei territori in cui si svolgono. La vera opportunità da cogliere è quella di valorizzare gli investimenti per garantire ricadute durature che vadano oltre la visibilità internazionale e gli afflussi di visitatori nei giorni delle manifestazioni. Dal riutilizzo delle opere alla creazione di condizioni per rafforzare l'economia e la qualità della vita. La loro rilevanza internazionale è infatti, se correttamente incanalata, leva di promozione in particolare per le nostre imprese a valore artigiano. Siamo convinti – concludono Boschetto e Massetti - che le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno una grande opportunità per la Lombardia e il Veneto, per le loro economie e per le micro e piccole imprese che Confartigianato rappresenta. Siamo quindi pronti, insieme a tutte le nostre imprese a valore artigiano, ad accogliere con entusiasmo e a dare il nostro contributo alla promozione e alla riuscita di questo grande evento, che siamo certi confermerà la reputazione positiva di cui le nostre Regioni godono nello scenario internazionale».

Social network in campo

Fondazione Milano-Cortina 2026 e le Confartigianato Imprese di Lombardia e Veneto hanno infine dato il via a una collaborazione sui social che partirà nei prossimi giorni. Una serie di videoclip vedranno imprenditori delle 2 regioni raccontare, attraverso i loro mestieri, i valori che uniscono le Olimpiadi e le Paralimpiadi italiane al mondo dell'artigianato.