Milano-Cortina 2026, Cio: «Squadra pronta, adesso ottimizzare il budget»

Varnier, un onore lavorare ai Giochi, tanto da fare



«È un grande privilegio - ha detto Andrea Varnier, il nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 - poter lavorare due volte per Olimpiadi organizzate nel proprio paese. un grande onore e responsabilità. Devo ringraziare tutti gli stakeholder, a partire dal Governo che mi ha scelto. Ci metterò tutto il mio entusiasmo e la mia passione per questo grande evento. Iniziare subito con una visita della Commissione di coordinamento non era semplice, ma sono contento perché ho trovato persone che hanno il mio stesso spirito verso l'organizzazione di questi eventi. Si è creato il giusto tono che dobbiamo avere con il mondo olimpico. Era la prima visita in presenza, è il momento di ottimizzare gli sforzi per la ricerca di partner e continuare il lavoro già fatto. Abbiamo già un piano e ci dobbiamo confrontare - ha continuato Varnier - anche con Simico, società che lavora in parallelo con la Fondazione, ma che si occupa della realizzazione delle importanti infrastrutture da realizzare».

Problematiche risolte, opere entro il 2025



«La nomina di Andrea Varnier - ha aggiunto Malagò - è importante perché se fosse arrivata un’altra persona gli sarebbe servito qualche mese per entrare nel nuovo ruolo. Andrea, invece, con i suoi 30 anni di esperienza nel mondo dello sport e delle Olimpiadi, è perfettamente calato nella parte. Sappiamo quali sono problemi e criticità ma penso che buona parte di questi in poco tempo verranno risolti. La nomina di Varnier non riguarda solo la persona ma vuol dire che finalmente il Governo è a bordo, con tutto quello che implica. Chiusura dei lavori entro il 2025 a Milano? Sì, noi dobbiamo per la fine del 2025, anche qualcosa prima, avere le sedi di gara pronte anche per i test events».