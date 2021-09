Milano-Cortina 2026: Fondazione in pista per neutralizzare le emissioni di gas serra

2' di lettura

Anche la Fondazione Milano-Cortina 2026 sulla “scia” della Youth4Climate per neutralizzare le emissioni di gas serra. Infatti, proprio oggi, 28 settembre, con l’avvio a Milano dei 5 giorni dedicati al confronto (fino al 2 ottobre) sui temi centrali dell’ambiente e del clima, la Fondazione guidata da Vincenzo Novari fa sapere di aver aderito al Unfccc (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), Sports for climate action framework.

L’iniziativa, promossa dalle Nazioni Unite in partnership con il Comitato internazionale olimpico (Cio) per contribuire all’attuazione degli accordi di Parigi sottoscritti nel 2015, punta a dare una svolta al raggiungimento della neutralità delle emissioni di gas serra.

Il quadro generale

Come detto, prende il via a Milano una settimana fondamentale per l’intera comunità internazionale. Dal 28 settembre al 2 ottobre saranno giorni dedicati al confronto sui temi centrali dell’ambiente e del clima. La Youth4Climate e la Pre-Cop26 saranno i 2 eventi che scandiranno il percorso di avvicinamento alla Cop26, la conferenza annuale sul clima organizzata dall’Onu tra 1 mese a Glaasgow (ultima occasione per ridurre le emissioni di gas serra) e che quest’anno vedrà il coinvolgimento diretto del governo italiano, forte promotore della Youth4Climate.



Loading...

La sostenibilità di Milano-Cortina 2026

La Fondazione Milano-Cortina 2026 mette proprio la sostenibilità al centro della Road to the Games dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che si terranno tra 5 anni tra Lombardia e Veneto. Il Framework delle Nazioni Unite si pone l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di realtà dell’ecosistema sport attraverso azioni concrete atte a garantire una maggiore protezione del clima.

A oggi oltre 200 enti hanno aderito e sposato la proposta. «Si tratta di un momento importante per l’intera Fondazione - ha commentato Vincenzo Novari, Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 - che fa della sostenibilità e della tutela dell’ambiente due dei suoi temi qualificanti. La comunità internazionale, e tutti i giovani che da oggi popoleranno le strade di Milano, ci chiedono attenzione su un tema che è ormai un’urgenza non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero. La scelta di aderire allo Sports for climate action framework, promosso dall’Onu e sottoscritta tra gli altri anche dal Cio, rappresenta un’ulteriore dichiarazione di intenti verso i Giochi del 2026».

I prossimi appuntamenti

Venerdì prossimo, 1 ottobre 2021, una rappresentanza del board della Fondazione, guidata da Gloria Zavatta, Sustainability&Legacy Director, incontrerà le Associazioni Ambientaliste nazionali per proseguire il confronto avviato lo scorso gennaio. L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in continuità con i nuovi modelli proposti dal Cio all’interno della New Norm e dell’Agenda 2020+5, è quello di lavorare per lasciare un’eredità sociale e ambientale positiva per i territori coinvolti.