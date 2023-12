Milano-Cortina, Abodi: «Pista da bob sarà in Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I miracoli non li fanno gli uomini o le donne. Dobbiamo trovare una soluzione a un problema reale e sono convinto che la troveremo e sarà italiana. Ci sono tante altre cose di Olimpiadi e Paralimpiadi che vanno bene e di cui vorrei che si parlasse. L’organizzazione prosegue e la promozione nelle scuole va bene». Lo dice il ministro per Sport e Giovani, Andrea Abodi, a margine di Atreju parlando della pista da bob di Milano-Cortina. «La pista da bob sarà in Italia. Le soluzioni le stanno studiando Simico e la società del ministero delle Infrastrutture. Bisogna solo avere pazienza ma la soluzione ci sarà entro gennaio».

Il ministro prova dunque a mettere un punto fermo nella vicenda più travagliata di questo viaggio verso le Olimpiadi invernali 2026, ossia l’individuazione di un’aera dove realizzare la pista per la gara di bob.

Il 15 dicembre scorso Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’evento “L’Italia dei sì: Progetti e grandi opere in Italia e in Lombardia”, aveva dichiarato: «Come promesso in questi giorni abbiamo lavorato. Stiamo ascoltando i territori e da lunedì cominceremo anche informalmente a coinvolgere tutti: le Olimpiadi di Milano-Cortina devono essere le olimpiadi italiane e la pista di bob, rispettando costi e tempi, dev’essere a Cortina». Salvini aveva poi aggiunto: «Stiamo lavorando su questo direttamente con il ministero senza spendere un euro in più e senza perdere ulteriore tempo. Quindi da lunedì tutti gli enti locali e le realtà del territorio, l’obiettivo è fare bene e fare in fretta, perché le olimpiadi invernali 2026 sono un’occasione incredibile di sviluppo e di immagine per tutta Italia nel mondo». I tempi, assicura Salvini «ci sono assolutamente».