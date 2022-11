Milano-Cortina, ecco impianti sportivi e infrastrutture da realizzare: corsa contro il tempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Milano Cortina 2026 riparte con la pianificazione di eventi e attività sportive, organizzazione dell’ospitalità, ricerca di sponsor. L’attività ordinaria è finora proseguita, anche in questa fase di attesa del nuovo ad. Ora con l’arrivo di Andrea Varnier la costruzione del bilancio vero e proprio ripartirà. Non senza difficoltà, considerando che ai problemi di ricerca di sponsor ora si aggiungono anche gli extracosti, che potrebbero far lievitare ulteriormente il bilancio, che oggi vale circa 1,5 miliardi.

Il bilancio da far quadrare

In base al bilancio redatto un anno fa, il Cio investirà 540 milioni (più altri 400 milioni di dollari circa in servizi); 550 milioni arriveranno, secondo le aspettative, dagli sponsor; 200 milioni dalla vendita dei biglietti; 50 milioni arriveranno dal merchandising; 200 milioni dagli eventi collaterali. Ovviamente, in base al dossier, gli enti locali e regionali garantiscono in caso di buchi al bilancio. Sarà da valutare se gli obiettivi fissati saranno raggiungibili per quanto riguarda biglietti e sponsor, dopo la pandemia e dopo la crisi energetica internazionale. Al momento i contratti di sponsorizzazione valgono circa 50-60 milioni.

Gli impianti sportivi

Poi ci sono gli impianti per le infrastrutture sportive. Si tratta di un capitolo da circa 500 milioni, tra intervento pubblico e privato.

In Veneto ci sono da ammodernare strutture che saranno a carico del settore pubblico, e con scarsa possibilità di recuperare l’investimento dopo i Giochi invernali. Si tratta della pista da bob a Cortina, che avrà bisogno di 70 milioni per la ristrutturazione, a carico della Regione Veneto; e dell’ovale a Baselga di Piné, per il cui rifacimento potrebbero servire fino ad un centinaio di milioni, a carico della Provincia autonoma di Trento. Sono queste due le opere che presentano in questo momento maggiore criticità.

A Milano invece le opere principali saranno realizzate dal settore privato. Verrà costruito il PalaItalia nel quartiere Santa Giulia, con un project financing da 180 milioni (quindi gestito e costruito da società private), dove si terrà l’hockey maschile, mentre quello femminile si svolgerà al Palasharp, da ristrutturare, per una cifra di circa 8 milioni, sempre in project financing. Lo short track e il pattinaggio artistico si terranno al forum di Assago di Milano, che già è in funzione e che dovrebbe aver bisogno di un più semplice restyling.