Milano cresce ancora in altezza ecco la mappa delle nuove torri

Abitare oltre il 15esimo piano di una torre sembra il nuovo trend per chi ama restare in città. A Porta Nuova ci sono Solaria, Aria e Solea, le tre torri residenziali realizzate nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area. Con i suoi 143 metri Solaria, disegnata dallo Studio Arquitectonica di Miami, è l’edificio residenziale più alto d’Italia. Ma accanto a queste torri recenti, molte nuove sono in arrivo.

Tra i nuovi edifici residenziali ci sono le Park Towers di Bluestone, 22 e 15 piani per 106 appartamenti, nel quartiere Feltre. Borio Mangiarotti e Värde Partners stanno realizzando, invece, a Fiera Milano City, nel quartiere tra via Silva, viale Eginardo e via Flavio Gioia, altri edifici sviluppati in altezza. Qui il progetto si articola in due corpi lineari, da 5 e 6 piani, e una torre di 19 piani di 70 metri di altezza per 143 unità abitative in tutto. Gli appartamenti sono stati tutti venduti in un anno a un prezzo medio di 6mila euro al mq.

All’Ippodromo sta sorgendo Hippodrhome, un complesso abitativo di oltre 16mila metri del Gruppo Carlo Maresca su progetto di Beretta Associati in collaborazione con Prointegra. Anche qui è prevista una torre di 23 piani fuori terra (oltre a due edifici lineari), per un totale di 135 unità abitative. Molti gli spazi collettivi, come richiesto sempre oggi nei nuovi sviluppi, tra cui palestra, locker room, area di co-working.

In zona Maggiolina sale Torre Milano firmato dallo Studio Beretta Associati, la conclusione dei lavori è prevista nel secondo semestre del 2022. La torre, 80 metri di altezza per 23 piani fuori terra e un 24° piano tecnico con belvedere sulla città, ospiterà insieme ad altri due edifici 105 appartamenti.

In ambito direzionale altra novità è rappresentata dalla torre di A2A che verrà realizzata nell’ex Scalo di Porta Romana acquistato per 180 milioni di euro dalla cordata Coima, Covivio e Prada. La torre, 144 metri di altezza per 28 piani, sarà consegnata nel 2023. La caratteristica della torre sarà una forma tubolare e a metà quasi, a circa 60 metri di altezza, sono previsti giardini pensili.