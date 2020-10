Milano, crescono i prezzi delle case nuove (+6,5% in centro) Sono 117 le iniziative di nuovi complessi oggi in realizzazione o appena finiti. Entro il 2030 arriveranno 38mila appartamenti sul mercato di Paola Dezza

(Afp)

Sono 117 le iniziative di nuovi complessi oggi in realizzazione o appena finiti. Entro il 2030 arriveranno 38mila appartamenti sul mercato

Il mercato residenziale ha visto crollare le compravendite nel 2020 a causa del lockdown. E nei prossimi mesi anche i prezzi resteranno stabili o subiranno un calo. Milano come si muove in questo mercato? La città che ha fatto da locomotiva alla ripresa immobiliare del Paese riuscirà ancora a fare da guida? A fare luce sulla situazione del mattone arriva la ricerca annuale «Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti” a cura di GVA Redilco & Sigest.

Il tema chiave scelto per questa edizione è “abitare i quartieri del futuro”, mai come oggi attuale visto che Porta Venezia a Milano è stato inserito in una classifica internazionale come uno dei quartieri più “trendy” dove vivere. E dopo che dai dati del non residenziale emerge che il capoluogo lombardo ha catalizzato nei nove mesi del 2020 la metà dei volumi di investimento spesi in Italia.

«Il 2020 è un anno molto particolare, che sta mettendo a dura prova i diversi settori dell’economia, compreso quello immobiliare – commenta Enzo Albanese, presidente di Sigest – eppure la bella notizia è che Milano sembra resistere ai contraccolpi della pandemia a suon di vendite e progetti. Nonostante la Milano semideserta alla quale ci siamo abituati nella prima metà dell’anno, la domanda di abitazioni, stando alle ultime rilevazioni, supera abbondantemente l’offerta, affermandosi così una città estremamente attraente».

«Un ulteriore elemento che ci spinge a guardare il futuro con fiducia – sottolinea Giuseppe Amitrano, ceo di GVA Redilco & Sigest – sono i nuovi progetti come Symbiosis e SeiMilano che ci vedono coinvolti in prima persona: si tratta di iniziative destinate a diventare dei benchmark che incarnano, con il loro concept, i trend più contemporanei del vivere in città, sempre più improntati al “mixed use”. Si tratta di luoghi dalla forte identità, nei quali le diverse destinazioni (residenziale, commerciale, uffici e leisure) si integrano per promuovere i luoghi dell'incontro e della condivisione. Riteniamo che questi quartieri “autosufficienti” e interconnessi saranno capaci di rivitalizzare Milano e le permetteranno di trovare la strada per rialzarsi, come ha sempre saputo fare, perché fa parte del suo Dna».