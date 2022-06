Milano Design Week 2022, Audi presenta la collaborazione con Poliform

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In occasione dell'edizione 2022 della Milano Design Week, Audi ha presentato la collaborazione con Poliform. Fondata in Italia, l'azienda ha definito nuovi standard in termini di stile e qualità diventando una delle realtà di design più influenti a livello mondiale. “Audi x Poliform - Vision of a mobile private sphere” è il progetto virtuale di sviluppo degli interni di Audi urbansphere concept, prototipo che garantisce un'abitabilità mai vista nella storia dei quattro anelli e interpreta la mobilità del futuro nel segmento di lusso ispirandosi alle esigenze delle megacity cinesi, dove lo spazio personale è una risorsa limitata. Proprio in occasione della Milano Design Week, Audi e Poliform collaborano negli spazi di Audi House of Progress, dove l'azienda di arredamento accoglie gli ospiti in una moderna lounge con un'estetica dall'elevata personalità.

Audi house of Progress

Audi House of Progress, la casa Audi alla Design Week, è stata realizzata all'interno del complesso di edifici che prende il nome di “The Medelan”, lo storico palazzo in Piazza Cordusio a Milano rinnovato seguendo elevati standard di sostenibilità per trasformarsi in un avveniristico polo dedicato al business, allo shopping e alla ristorazione. La sostenibilità è uno degli obiettivi più stringenti che il mondo è chiamato a raggiungere: una responsabilità che il marchio dei quattro anelli ha assunto da tempo. Come sottolineato da Marc Lichte, Responsabile del Design Audi: “Non riesco a immaginare un posto più adatto della Milano Design Week per analizzare i diversi modi in cui il design è in grado di impattare su ogni aspetto delle nostre vite. Solo qui lo stile moderno incontra l'artigianato tradizionale, l'eleganza italiana e le influenze internazionali”.

Loading...

Audi A6 Avant e-tron e Audi grandsphere

La Design Week 2022 è anche il palcoscenico per il debutto nazionale delle nuove concept Audi A6 Avant e-tron e Audi Grandsphere. Realizzata sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric), punto di partenza dei modelli elettrici di fascia alta del Gruppo Volkswagen, la A6 Avant e-tron punta a offrire 700 chilometri di autonomia e soprattutto a tempi di ricarica realmente rapidi: utilizzando una stazione di ricarica a 270 kW basteranno soltanto 10 minuti per ottenere 300 km di autonomia. Versione station wagon della concept presentata ad aprile 2021 al Salone dell'auto di Shanghai, la A6 Avant e-tron conferma come sarà il corso stilistico del brand e presenta una serie di novità a partire dai gruppi ottici con tecnologie Matrix Led e Oled in grado di condividere informazioni con gli altri utenti della strada. Se, ad esempio, la show car elettrica viene parcheggiata davanti a una parete durante la ricarica, il conducente e i passeggeri possono trascorrere il tempo proiettando su di essa un videogioco dedicato utilizzando i propri smartphone come joystick. Stessa piattaforma per la Grandsphere, concept futuristica che anticipa una mobilità elettrica e semi autonoma grazie all'arrivo del quarto livello della guida autonoma.

Shuttle service a Basel e Weil am Rhein

Dopo la Milano Design Week, Audi fornirà un servizio shuttle durante due eventi mondiali dedicati al design: la mostra internazionale Design Miami a Basilea, in programma dal 14 al 19 giugno, e la Vitra Summer Night a Weil am Rhein il 15 giugno. Il Vitra Design Museum è destinato a diventare partner Audi nel campo strategico del design.