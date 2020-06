Milano digital fashion week: 37 brand in calendario. Etro e Dolce&Gabbana non rinunciano al live show

Etro, la sfilata live come messaggio positivo

Alcuni brand hanno scelto di organizzare comunque sfilate live, invitando un pubblico ristretto, per poi trasmetterle in digitale. Tra loro c’è Etro: l’evento è in programma mercoledì 15 luglio al Four Seasons di Milano. «Abbiamo deciso di presentare le collezioni con una sfilata fisica per dare un messaggio di forte positività, fondamentale in questo momento per il sistema moda e la città di Milano - hanno dichiarato Kean e Veronica Etro -. Riconosciamo l'importanza del digitale ma crediamo anche che le interazioni dal vivo siano per la moda fondamentali. Siamo felici di poter coinvolgere gli invitati in un’esperienza reale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e della salute pubblica, e di poter comunque raggiungere un pubblico più ampio grazie al digitale».

La formula ibrida del live show trasmesso in streaming è stata adottata anche da Valentino e Dior per le sfilate haute couture che si terranno rispettivamente il 21 luglio a Cinecittà e il 22 luglio a Lecce.

Attenzione ai giovani talenti

Tornando alla Digital Fashion week, non mancherà l’attenzione ai talenti emergenti, da sempre un fiore all’occhiello della fashion week mialese: in versione digitale torneranno l’International Hub Market, e Together for Tomorrow, progetto lanciato in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust per sostenere la nuovagenerazione di designer all'interno del sistema moda, specialmente in un momento di difficoltà come quello attuale.

Così la tecnologia ridisegna la moda

La manifestazione sarà tecnicamente possibile grazie all’impiego di una nuova piattaforma sviluppata da Accenture in collaborazione con Microsoft. «Il progetto della Camera Nazionale della Moda rappresenta una tappa fondamentale in un percorso di evoluzione e ridisegno delle fashion week del prossimo futuro che, facendo leva sulle nuove tecnologie, combinerà e valorizzerà interazioni fisiche e digitali, ridefinendo in tal modo l'esperienza cliente e il posizionamento dei brand. La moda è un asset fondamentale per il nostro Paese e ha le energie per reinventarsi confermando la propria leadership anche nel modo post Covid-19» ha detto Fabio Benasso, ad di Accenture Italia. A fargli eco è Silvia Candiani, ad di Microsoft Italia: «L'innovazione può dare nuovo slancio alla creatività del mondo fashion per continuare a tenere alta la bandiera del made in Italy».