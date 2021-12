«Milano è dinamica e innovativa ma deve allargare i suoi confini»

Secondo Boeri, che da febbraio 2018 è presidente della Triennale di Milano, la vitalità del mercato si percepisce anche fuori dai confini del capoluogo. Molti i progetti che lo studio sta seguendo, da Napoli a Cagliari, da Brescia a Padova. A Treviso il complesso Ca’ delle Alzaie è formato da tre edifici lungo la Restera che fanno di Treviso una città modello di riforestazione urbana: oltre due ettari di vegetazione, solo in facciata 120 alberi per 2,7 tonnellate di ossigeno prodotte all’anno.

A Milano intanto il successo dello sviluppo di Bosconavigli, compendio residenziale immerso nel verde che arriverà in zona ex Scalo ferroviario San Cristoforo ha registrato il tutto venduto sulla carta (si veda articolo a lato). «Le periferie sono sempre più interessanti. Soprattutto nella parte sud della città», racconta Boeri. Ma la vera sfida che Milano dovrebbero cogliere è quella di ampliare i confini, sposare i comuni della cintura. Che oggi sono meta del progetto Forestami, lanciato nel 2018

per piantare entro il 2030

tre milioni di alberi.

All’estero Boeri ha sviluppato importanti progetti, dal masterplan di Tirana al complesso residenziale in Cina ispirato al Bosco Verticale. Quest’ultimo a Porta Nuova è diventato un edificio iconico. «In Olanda a Eindhoven il Trudo Vertical forest è il primo esempio di Bosco Verticale dedicato al social housing - spiega -. Sono arrivate oltre mille domande per 125 unità abitative in una torre residenziale di 70 metri e 19 piani. Sui terrazzi sono presenti almeno un albero e 20 cespugli e arbusti bassi, in tutto 135 alberi e 10mila arbusti e piante di più piccole dimensioni. Il costo di costruzione è di 1.300 euro al metro. L’affitto per 50 mq - ma gli appartamenti sono accorpabili - viaggia intorno ai 600 euro al mese. È un edificio che potrebbe essere replicato anche in Italia, una sorta di modello per realizzare case in housing sociale. Un prototipo di casa verde e sostenibile».

A Milano Boeri ha disegnato anche il prossimo step di Porta Nuova. Con un investimento da 300 milioni di euro Coima cambierà l’area di Melchiorre Gioia all’altezza di via Pirelli, in quell’incrocio dove sorge il palazzo a forma di ponte che dagli anni 50 i milanesi mal digeriscono. Il futuro volto di questo spicchio di terra è stato disegnato da Boeri insieme agli architetti americani Diller Scofidio + Renfro (co-progettista della «High Line» di Manhattan).

Un progetto che porta il verde in maniera dirompente al centro della rigenerazione per legare il passato al parco della Biblioteca degli alberi e dare continuità a un’area oggi discontinua.