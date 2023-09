Milano e Ferragamo alleati nel sostegno ai talenti della moda. Finanziate quattro borse di studio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il futuro sono i giovani e noi dobbiamo investire in modo concreto su di loro e fare presto». Leonardo Ferragamo, presidente del gruppo Salvatore Ferragamo, commenta così la partecipazione dell’azienda a un progetto nato nell’ambito del Patto per il Lavoro siglato da Milano nell’aprile 2022 con aziende e sindacati per migliorare l’occupazione e la qualità della vita in città. Il progetto «Milano e Ferragamo per la formazione dei giovani talenti» è una delle prime applicazioni concrete di questo piano: «Una forma di alleanza inedita tra una città e un’azienda», dice Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico, alle politiche del lavoro e a moda e design che si è spesa in prima persona per questo piano.

La sinergia tra Comune e Gruppo Ferragamo si è concretizzata in quattro borse di studio del valore complessivo di 30 mila euro destinate ad altrettante aspiranti sarte, modelliste o fashion designer che, selezionate in una rosa di candidati, dopo aver frequentato le Scuole civiche di Moda e Sartoria di via Fleming e via Visconti di Milano, avranno l’opportunità di proseguire il loro percorso di formazione in quattro scuole che aderiscono alla Piattaforma Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS: Evgeniia Morgun grazie al progetto frequenterà il corso “Sistema del Prodotto Moda” di Accademia Costume &Moda; Geraldina Gabbi Contesini potrà iscriversi al corso ”Design della Moda” di Accademia della Moda IUAD; Stephanie Zuniga accederà al corso “Fashion design e Tecnologie del prodotto moda” di Istituto Secoli; e Yasmin Morcy frequenterà il corso “Fashion Design” di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Loading...

«Uno spirito di collaborazione fra soggetti pubblici e privati mirato a promuovere la formazione dei talenti, a offrire opportunità professionali concrete e a migliorare il matching tra giovani e imprese. Ringrazio il Gruppo Ferragamo per la volontà di investire nei talenti delle nostre scuole di moda e sartoria e offrire loro un avviamento nella formazione d'eccellenza, e nel contempo ringrazio Piattaforma Sistema Formativo Moda che ha creduto in questo progetto individuando quattro accademie di alta formazione che con generosità sosterranno il proseguimento degli studi delle 4 borsiste», ha detto Alessia Cappello. Che ha aggiunto: «La prima azienda di moda ad essersi messa a disposizione è di Firenze chissà che molte altre agiscano di conseguenza». Matteo Secoli, presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS ha parlato di «Grande opportunità. La nostra Accademia mette a sistema diverse istituzioni e le mette a servizio dei giovani e quest’iniziativa incontra proprio i valori della piattaforma».

Anche Leonardo Ferragamo ha auspicato che il progetto faccia da apripista: «Spero sia l’inizio di una collaborazione che si possa diffondere e fare anche in altre parti di Italia. Milano è una città che amo e ammiro tantissimo e ha iniziato un percorso virtuoso anche nella moda cercando di attrarre, coordinare e collegare tanti valori che caratterizzano questo paese. Valori enormi, di capitale umano nel cuore nella testa e nelle mani». L’imprenditore ha concluso dicendo che «sono giovani che devono dare consigli a noi che dobbiamo essere modesti per ascoltarli e recepirli. Se proprio devo dare io un consiglio a loro? Fate valere i vostri meriti. Non fermatevi mai di fronte agli ostacoli che esistono e sono un’occasione per incamerare nuova energia».