Milano e il quadrilatero della moda conquistati dalla Vendemmia Decine di degustazioni, eventi in boutique e nei ristoranti e hotel, mostre e incontri

4' di lettura

Fino al 13 ottobre a Milano, nel quadrilatero della moda e non solo, si festeggia l’evento autunnale per eccellenza, la vendemmia. Evento naturale e, da dieci anni, evento culturale e commerciale ideato e promosso da MonteNapoleone District e realizzato in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia. La Vendemmia nasce con l’obiettivo di unire i grandi marchi del lusso internazionale, che hanno boutique e showroom proprio in via Montenapoleone e nelle strade vicine, e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei più esclusivi ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

I numeri de La Vendemmia 2019

Quest’anno sono coinvolte centosei boutique delle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta e di via della Spiga, che partecipa per il secondo anno consecutivo, e per la prima volta anche di via San Pietro all’Orto. Molti degli eventi in calendario si terranno nella nuova “Casa Vendemmia” a Palazzo Clerici, in via Clerici 5, a poca distanza dal quadrilatero.



Non solo degustazioni, non solo shopping

Il calendario 2019 si arricchisce di iniziative speciali che possono coinvolgere anche gli amanti dell’arte. Domani, martedì 8 ottobre, dalle 15.30 alle 18 e dopodomani, mercoledì 9, dalle 10 alle 19 nella Sala Pirelli di Casa Vendemmia sarà possibile visitare l’esposizione di Dynamo Art Factory. Organizzata in collaborazione con Dynamo Camp, presenta le opere d’arte realizzate da artisti contemporanei a Limestre con bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Le opere sono acquistabili a fronte di una donazione a sostegno delle attività di Terapia Ricreativa della Onlus. Per festeggiare il decimo anniversario della manifestazione, durante l’opening cocktail di stasera, ci sarà una art performance dell’artista Francesca Pasquali che darà vita a un'opera della serie Straws che sarà poi battuta all’asta.





La vendemmia 2019 Visualizza

Il confronto con la Francia

Spazio anche per un interessante parallelo con i “rivali” di sempre, i francesei: alle 17.30 di mercoledì si tiene il Forum “Moda, vino e arte. Italia e Francia a confronto”, introdotto dal padrone di casa Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, presente anche in qualità di imprenditore come ceo e presidente di Larusmiani. Accanto a Miani, l’architetto Italo Rota, Francesco Zaganelli della cantina umbra Lungarotti, l’asssessore regionale Fabio Rolfi e Paolo Panerai, cice presidente esecutivo del Comitato Grandi Cru d’Italia, ceo del gruppo Class e proprietario di importanti aziende vinicole. Al termine del Forum si potranno assaggiare le prelibatezze della Valtellina (le eccellenze lombarde con il marchio “Prodotti di Montagna”) nel corner di Regione Lombardia allestito dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) che, insieme al Comune di Milano, patrocina La Vendemmia.

Per gli amanti del tartufo

Domani, martedì, alle 16, ci sarà un’analisi sensoriale del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi Tartufo, grazie alla partnership con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Alle ore 18.30, nella Sala Tiepolo di Casa Vendemmia, ricorrerà l’appuntamento con l’asta benefica “Italian Masters” organizzata da MonteNapoleone District insieme al Comitato Grandi Cru d’Italia e battuta da Christie’s. Il ricavato dalla vendita di speciali bottiglie per annata e formato, vintage e da collezione offerte da prestigiose cantine oltre che di un lotto di tartufo bianco d'Alba e tre opere d’arte realizzate per Dynamo Art Factory sarà interamente devoluto a Dynamo Camp.



Un’occasione per tutti

Per tutta la settimana, milanesi e turisti potranno prenotare, al prezzo speciale di trentacinque euro a pranzo e sessanta a cena, alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano grazie al menù “La Vendemmia” abbinato a un calice di vino. Speciali pacchetti “La Vendemmia”, che danno diritto al Vip Pass per accedere a tutti gli eventi in programma, sono invece proposti dagli hotel 5 stelle lusso di Milano legati a MonteNapoleone District. Si segnalano, in particolare, le Wine Experience di Baglioni Hotel Carlton, Bulgari Hotel Milano, Grand Hotel et de Milan, Mandarin Oriental Milan, aperte a tutti quanti desiderino riservarsi, a pagamento, una degustazione davvero esclusiva.