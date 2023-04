Milano è “The city of Lights”

Il Salone ha ampliato le linee guida per allestimenti sostenibili e al Global Compact delle Nazioni Unite.

Fuori Salone

Imperdibile e appassionante il Fuori Salone dedicato al Laboratorio Futuro si snoda attraverso le vie, i luoghi più importanti della città con eventi legati al mondo del design, della moda, del cibo e altro ancora. Cuore di Milano, nelle Cinque Vie, Prendete e Mangiate a cura di Sara Bologna al SIAM di Via Santa Marta, 18. Il seicentesco Palazzo Litta, Corso Magenta, ospita un progetto di Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte: Doppia Firma. Fra i numerosi allestimenti del quartiere di Brera: il Rendering della Torre di Largo Treves ovvero Dry Days, Tropical Nights a cura di Agostino Iacurci, è una delle tappe del progetto artistico itinerante di glo™ for art, nato per sostenere l'arte e la cultura. E' anche l'ultima occasione per vedere la Torre progettata da Arrigo Arrighetti, poi demolita. Ai Caselli di Porta Nuova l'imponente l'installazione luminosa con un allestimento di grande impatto scenografico dedicata a Ingo Maurer: un tappeto di circa 30 metri dipinto con colori fluorescenti attraverserà l’arco. L'intervento di SolidNature, in via Cernaia, è un paesaggio onirico e immersivo, progettato da OM traccia un parallelo tra la formazione e l’estrazione della pietra e la realizzazione dei sogni. All’interno una raccolta di creazioni in pietra su misura disegnate da vari designer, tra cui Sabine Marcelis, l’artista iraniana Bita Fayyazi e altri.

La Triennale

La Triennale è una tappa obbligata del Fuorisalone, celebra i suoi 100 anni con il rinnovato Museo del Design Italiano, diretto da Marco Sammicheli; una nuova selezione di oggetti, un nuovo allestimento, progettato da Paolo Giacomazzi Design Studio. Visibili 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell'istituzione e altri provenienti da importanti collezioni private. L'esposizione di Interni quest’anno approda in 6 location diverse curata da Leonardo Sonnoli. Tema dell'evento: Design Re-Evolution interpretato da architetti di fama internazionale e da giovani talenti emergenti viaggia dalla Statale all'Orto Botanico.

Tortona Design e il Super Studio

Altra tappa d'obbligo anche Tortona Design e il Super Studio dove ci si interroga “Dove va oggi il design?, fra intelligenza artificiale, la Realtà Aumentata e il Metaverso. Fare un salto al Decor Lab, il laboratorio della decorazione d'interni di via Tortona 37, per WunderDecor con le nuove idee di decorazione; nel Distretto del Monumentale presenti Adi Design Museum Compasso d’Oro e la Fabbrica del Vapore. All'ex-macello si trova Alcova 2023 per scoprire il lavoro di designer emergenti, il contemporary craft e l’universo del design sensoriale, indagano la dimensione olfattiva e il gusto; inoltre installazioni site specific di POLCHA e Objects of Common Interest. Il 19 aprile, Seletti, invita il pubblico della Milano Design Week 2023, a festeggiare la creatività con il Design Pride, la festa più colorata della settimana; ritrovo in Piazza Castello (angolo via Minghetti) ore 18.00: il corteo, con carri, esibizioni, performance, musica, attraverserà il centro della città fino a raggiungere Piazza Affari per l'immancabile party sotto l'iconica scultura L.O.V.E. di Cattelan.