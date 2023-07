Nuove misure per la mobilità a Milano: Taxi e Area C, ecco che cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Pronte le nuove misure della mobilità per Milano. Lo ha deciso la giunta comunale, approvando una delibera che era già nell’aria da settimane.

I taxi e l’Area C

Prima di tutto, parte formalmente la richiesta di mille taxi in più: il Comune ne fa richiesta alla Regione Lombardia, poi verrà valutato il bando (anche se sarà difficile, visto che la Regione si era già espressa in modo contrario).

Loading...

Poi ci saranno modifiche alla disciplina di Area C. A a partire dal prossimo 30 ottobre. L'ingresso nel centro di Milano passerà dai 5 euro attuali ai 7,5 euro (per i residenti, a partire dal 41esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro). «L’istituzione di Area C si è dimostrata efficace per la riduzione del traffico e dell’incidentalità, per l’aumento della velocità del trasporto pubblico e per la diminuzione degli inquinanti in atmosfera.Da gennaio l’aumento del biglietto singolo del trasporto pubblico, dovuto all'adeguamento ISTAT, rischia di incentivare l’utilizzo del mezzo di trasporto privato e di ridurre i successi finora raggiunti. Per questa ragione si è ritenuto necessario rafforzare le misure in atto», così la nota di Palazzo Marino.

Non viene inoltre prorogata, a partire dal prossimo 30 settembre, la deroga di ingresso in area C per i veicoli elettrici con lunghezza superiore ai 7 metri e mezzo.

Taxi a Milano, Sala: «Mancano 1000 licenze, faremo richiesta a Regione»

La sosta nella cerchia dei Bastioni

Per quanto riguarda la sosta in strada nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento dalle 8 del mattino alle 24. La delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive, per disincentivare la lunga permanenza di automobili e favorire la rotazione dei posti. Dopo le 19 e fino alle 24, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria.