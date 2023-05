Milano, esplode furgone che trasporta bombole d’ossigeno: auto bruciate e feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Incendio a Milano, in zona Porta Romana, a causa dell’esplosione di un furgone che trasportava bombole d’ossigeno: si contano almeno quattro feriti. L’incidente è avvenuto in via Pier Lombardo. Sono rimaste coinvolte cinque automobili, andate in fiamme mentre dal rogo si alzava una nube nera che sovrastava la città. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e forze di polizia. Il furgone esploso era in sosta tra via Pier Lombardo e via Vasari. Evacuato l’Istituto Suore Mantellate di Milano, la scuola vicina al luogo dell’incendio.