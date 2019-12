Milano fa il pieno di turisti: tassa di soggiorno a +30%

Debito e spesa

Palazzo Marino ha ristrutturato il debito, liberando 190 milioni in tre anni grazie all’allungamento delle scadenze da 15 a 24 anni. Di questi, 50 milioni verranno usati nel 2020. Dal fondo di solidarietà nazionale per i Comuni, a Milano arrivano 3 milioni (su 100 totali).

Per quanto riguarda l’impatto del trasporto pubblico, il contratto con la controllata Atm rimane uguale anche nel 2020. La società percepisce 730 milioni all’anno, di cui 270 di finanziamento regionale e 380 milioni di introiti derivante dai biglietti.

Nel 2020 ci sarà inoltre l’esenzione Irpef fino a 23mila euro (dagli attuali 21mila euro); interventi agevolativi per indigenti e disabili; più fondi per la manutenzione di scuole e di strade. Il Comune spenderà 80 milioni per gli educatori delle scuole.

«Il bilancio del prossimo triennio prevederà una maggiore equità sul fronte della politica fiscale e sociale – spiega l’assessore Tasca –. L’estensione della fascia di esenzione Irpef e gli interventi su indigenti e disabili vanno in questa direzione. Milano crescerà nel modo giusto solo se crescerà in modo equilibrato cercando di non lasciare indietro nessuno, ma anche contenendo la spesa. Chi gestisce oggi l’amministrazione deve assicurare di non lasciare in eredità alle future generazioni il peso di un indebitamento insostenibile».