Milano fashion week, Gucci archivia le sfilate dell’iper classicismo

«All’asilo siamo tutti sullo stesso piano, maschi e femmine, ma presto si viene chiusi nella gabbia delle regole - spiega Michele, esausto ma soddisfatto alla fine dello show -. Con questa collezione ho voluto suggerire un ritorno a scuola per imparare un modo diverso di essere uomini. Non voglio decostruire il maschio, ma ampliare le possibilità della narrazione, senza escludere quella mainstream ma esplorando una nuova complessità. Lo spirito è romantico, perché ai bambini è concesso tutto». Poi certo, sempre di moda si tratta: convenzione e ribellione si intrecciano senza soluzione di continuità per cui l’antinorma di Alessandro Michele è essa stessa una tipizzazione, che dal rockabilly a Kurt Cobain con la vestina include tutto, persino un paio di cloni di Michele stesso, remixati in una celebrazione dell’ibrido e del meticcio.

Dal sartoriale allo sportswear

Una certa guccificazione, di cast e di look, è evidente da Marco De Vincenzo, ed è un peccato, perchè il lavoro sulla distorsione dei classici - dal loden plissettato all’abito glitterato - è egregio, e meritevole di una attenta considerazione.

Luca Magliano, che nella moda si firma con il solo cognome, trent’anni non li ha ma è nostalgico di quel magma che furono gli anni settanta/ottanta, ovunque in Europa. Sfila in una losca bisca in Porta Genova, tra biliardi e luci basse, componendo un mosaico di tipacci malavitosi che è sartorialmente stimolante, ma a tratti costumistico.

Le sorti dello sportswear, che non è mica tramontato, sono tenute vive da Iceberg, dove James Long si conferma un fuoriclasse, come da Samuel Ross, che da A Cold Wal l porta tutto in una direzione più adulta e sartoriale, e convince.