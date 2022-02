Milano Fashion Week al via senza disdette dai buyer russi

Una misura fortemente voluta dalle istituzioni - con il Comune di Milano in prima linea nel dialogo con il ministero della Salute - e dagli operatori: l’export, che secondo i Fashion economic trends nel 2021 ha superato i 67,9 miliardi di euro (+21%), rimane decisiva nel bilancio del settore moda made in Italy. I Paesi ex Urss non sono nella top 10 dei clienti della moda italiana, ma i mercati extra europei, nel 2021, hanno registrato un andamento più dinamico rispetto alla media generale, con incrementi del +21,8% per la moda in senso stretto e del +55,7% per i settori collegati come occhiali, beauty e gioielli.

La Milano fashion week Women’s collection, in programma da oggi a lunedi 28 febbraio, presenterà le collezioni per l’autunno-inverno 2022/23. Donna e, in molti casi, anche uomo. La manifestazione, che può essere seguita in streaming grazie ad accordi con alcuni player tecnologici come Tencent (nel settembre 2021 gli utenti sono stati 56 milioni, di cui circa 30 milioni cinesi, che ancora oggi non possono viaggiare), parte questa sera con l’inaugurazione del Fashion hub dedicato alla promozione dei giovani talenti che quest’anno sarà allestito al nuovo Adi Design Museum.

Milano torna in vetrina con nuove location

La fashion week torna a mettere in mostra Milano “a tutto tondo”: dal Teatro degli Arcimboldi (dove questa sera verrà presentato il brand Capasa Milano, nuovo progetto di Ennio Capasa),al Palazzo del Ghiaccio (che ospiterà Moschino e Philosophy); dalla Rotonda della Besana (Luisa Spagnoli) al Pac (Tod’s), passando per il Conservatorio (Etro). Senza dimenticare gli headquarter dei brand che hanno contribuito a ridisegnare la geografia fashion del capoluogo lombardo: Gucci in via Mecenate, Prada in via Lorenzini, Giorgio Armani in via Bergognone, Fendi in via Solari, N.21 in via Archimede.