Milano, da fiere e sfilate solo un effetto soft sulla città Previsto un impatto limitato sugli hotel con prenotazioni last minute a prezzi bassi. A Micam e Mipel pochi i buyer stranieri, gli italiani hanno ridotto gli ordini di Marta Casadei

Undici eventi di cui sei sfilate “fisiche”, organizzate negli headquarters storici delle case di moda - da Viale Piave per Dolce&Gabbana a via Solari per Fendi - o in location inedite, come il cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco, scelto da Alberta Ferretti. È questo il programma (fitto) della prima giornata della fashion week di Milano, in calendario fino al 28 settembre. Una settimana durante la quale il capoluogo lombardo tornerà a mettersi in gioco dopo i duri mesi del lockdown e un’estate all’insegna dell’incertezza. Tra eventi aperti anche al pubblico, nuovi progetti e un obiettivo: dare un segnale forte.

Le fiere in corso

Il segnale è già arrivato dalle manifestazioni che sono in corso a Rho Fiera: Micam e Mipel, a cui si aggiungono un’edizione speciale di TheOne Milano e, in parziale sovrapposizione, Lineapelle. «La fiera è espressione di un forte spirito industriale, serve per dire che ci siamo, anche se abbiamo 450 espositori rispetto ai 1.250 pre Covid-19 siamo la fiera più grande a tenersi nel secondo semestre dell’anno a livello mondiale», dice Tommaso Cancellara, direttore generale di Assocalzaturifici e ceo di Micam. I feedback degli espositori, secondo Cancellara, «sono polarizzati: chi ha il prodotto giusto venduto a un prezzo corretto ha avuto risultati positivi, altri no. La maggioranza, comunque, ha detto che la fiera è andata meglio delle previsioni».

Il calo dei visitatori

I numeri dei visitatori sono, invece, lontani da quelli delle edizioni passate: «Chiuderemo con 10mila presenze (cifra che conteggia anche gli ingressi multipli, ndr), un numero esiguo rispetto alle 40mila cui la manifestazione è abituata. Del resto, gli stranieri sono arrivati solo da Paesi limitrofi è c’è ancora molta paura, in generale, nonostante vengano rispettate tutte le norme anti Covid», chiosa Cancellara.

È d’accordo Danny D’Alessandro, ceo e direttore generale di Mipel, quest’anno in fiera con 90 espositori: «Domenica e lunedi abbiamo registrato 1.100 visitatori al giorno. Sono mancati i buyer stranieri, al di là di qualche presenza da Paesi europei, e alcuni compratori italiani hanno preferito non venire intimoriti dalla pandemia o dall’incertezza economica: non se la sono sentita di fare ordini in questo momento», spiega.

In entrambi i casi - sia per Micam sia per Mipel - chi non era presente in fiera potrà comunque visionare le collezioni sulle piattaforme virtuali: «Ora che con la fiera fisica abbiamo mostrato al mondo che il sistema made in Italy è vivo - conclude D’Alessandro - il nostro compito è cercare altri “ponti” per collegare aziende e compratori».