Milano, il fondo «alternativo» di Kryalos acquisisce uffici in Bicocca
di Laura Cavestri

Ultime acquisizioni 2020 a Milano. Kryalos Opportunity Fund I – fondo di investimento immobiliare alternativo gestito da Kryalos Sgr con capitale parzialmente discrezionale – ha finalizzato oggi l’acquisizione di un building uffici in Viale Fulvio Testi, 223 nel Business District di Bicocca a Milano. il valore non è stato reso noto.

L’immobile, una proprietà indipendente che si sviluppa su due piani per una superficie di circa 12mila mq (di cui oltre 5mila mq relativi a giardini ad uso esclusivo), sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione.

L’edificio gode di un’ottima localizzazione, grazie alla prossimità alla fermata Ponale della MM5 e alla Stazione di Milano Greco Pirelli.

L’immobile di Viale Fulvio Testi, 223 rappresenta la seconda acquisizione del fondo Kryalos Opportunity Fund I, che nel 2019 aveva acquisito l’immobile di Via Vespri Siciliani, 9 (Vespri Gardens) nel Fashion District di Tortona a Milano.

«La città di Milano – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr (7,9 miliardi di immobili in gestione ed un team di 75 professionisti) – si sta ampliando, sviluppando e rafforzando alcune aree prima considerate meno rilevanti e sicuramente il business district di Bicocca presenta interessanti opportunità di valorizzazione che ci proponiamo di cogliere. L’immobile di Viale Fulvio Testi, 223 – ha concluso Paolo Bottelli – presenta caratteristiche uniche (layout, sviluppo in orizzontale, parcheggi, spazi esterni) che possono essere valorizzate anche all’interno dei nuovi trend che stanno guidando il ripensamento degli uffici» e la loro necessaria flessibilità.