Milano, Fondo Inarcassa Re acquista un immobile uffici-negozi in via Verziere

Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa Re, gestito da Fabrica Sgr ed interamente sottoscritto da Inarcassa, ha acquistato l’immobile sito in via Verziere 11 a Milano dal fondo Virtus, gestito da Kryalos Sgr e promosso da fondi gestiti da Blackstone.

L’immobile si trova nel cuore del centro storico di Milano, a pochi passi dal Duomo e da Piazza San Babila, zona oggetto di un importante progetto di trasformazione urbana. L’asset è composto da due edifici cielo/terra connessi tra loro, a destinazione direzionale e commerciale, ubicati in via Verziere 11 e via Cavallotti 14.

Il complesso è stato oggetto di una riqualificazione integrale recentemente terminata caratterizzata da rivestimenti in pietra sulle ampie facciate esterne e una combinazione di vetro e acciaio all'interno. Luce naturale, vetro, trasparenza sono stati reinterpretati attraverso le tecnologie più avanzate per allinearsi alle nuove frontiere di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. L’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dei consumi ha consentito all’immobile di ottenere la certificazione Leed di livello Gold e la certificazione Breeam di livello Excellent.

«La strategia del Fondo Inarcassa RE Comparto Uno – ha spiegato Giovanni Maria Benucci, amministratore delegato di Fabrica Immobiliare Sgr – rimane concentrata su asset con solidi fondamentali in termini di location, iconicità, qualità immobiliare. Da questo punto di vista l’immobile in via Verziere a Milano incontra tutte queste caratteristiche».

«L’Italia – ha detto Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – continua a rappresentare per il real estate un mercato di riferimento per investimenti in diverse asset class e questa vendita conferma l'attrattività di immobili di pregio ad uso uffici o high-street retail realizzati secondo i più elevati standard di efficienza e sostenibilità nel rispetto delle credenziali Esg, e localizzati nelle principali città italiane».