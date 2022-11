Milano ha più congressi del resto d’Europa Pesano le scienze umane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milano è la città europea più attrattiva per gli eventi, valutando il periodo pre pandemia e subito dopo il Covid, cioè dal 2019 al 2021. E a pesare in questa classifica sono soprattutto le scienze umane, che vedono il capoluogo lombardo la città più gradita. Lo rileva lo studio dell’Università Cattolica “L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate”, promosso da Yes Milano e Promos.

Milano ha ospitato il 22,2% dei 63 eventi rilevati complessivamente, seguita da Berlino (con il 15,9% degli eventi totali), Parigi (14,3%) e Londra (11,1%). Basso risulta essere il grado di attrattività nell’ambito delle Scienze Umane di città come Praga, Amsterdam e Lisbona, per ciascuna delle quali sono stati rilevati solo 2 eventi di grandi dimensioni nel 2019.

Gli eventi associativi e aziendali di grandi dimensioni rivestono un’importanza rilevante per i territori che li ospitano, in primo luogo per gli impatti di breve periodo riguardanti gli effetti economici sul settore alberghiero e dei servizi e la divulgazione di nuove conoscenze che contribuiscono all’innovazione in vasti ambiti dell’industria e della ricerca; non meno rilevanti risultano essere poi gli impatti di lungo periodo sulle comunità.

In base alle stime effettuate è possibile ritenere che in Europa gli eventi con almeno 1.000 partecipanti previsti per il 2021 sarebbero stati complessivamente 2.738, in crescita del 3% rispetto al 2020 e del 5,6% rispetto al 2019. A causa della pandemia, gli eventi realizzati in presenza, totalmente o in forma ibrida, sono stati 1.110, di cui quasi la metà (48,7%) concentrati in 12 città, tra le quali Milano.

Considerando il periodo 2018-2021, l’andamento del numero di eventi ha registrato un picco nel 2019, anno in cui è cresciuto soprattutto il numero degli eventi associativi internazionali (+31% rispetto al 2018), un forte crollo nel 2020 dovuto alla pandemia (-81,9% rispetto all’anno precedente) e una risalita nel 2021, quando il numero di eventi è cresciuto del 136,2% rispetto al 2020, limitando la diminuzione rispetto al 2019 al -57,2%.