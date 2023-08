Milano, Hidden Garden non è in «cortile». Il Riesame respinge il sequestro del palazzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Costruttore «in buona fede», autorizzazioni e permessi in regola e una definizione urbanistica di «cortile» ambigua e, in ogni caso, insufficiente a impedire il sequestro della palazzina (per altro in fase avanzata di costruzione). Con queste argomentazioni, il Tribunale del Riesame di Milano, – a seguito del rinvio da parte della Corte di Cassazione penale – ha confermato (per la terza volta) il rigetto della richiesta della Procura di sequestrare la palazzina di 7 piani, 27 metri di altezza e 45 unità abitative in piazza Aspromonte, a Milano, appartenente a Bluestone Aspromonte Srl.

La vicenda e il nodo

Una vicenda che si trascina da anni e che oppone al costruttore (e all’amministrazione comunale che ha rilasciato i permessi di edificazione), la denuncia di alcuni abitanti delle case adiacenti che da tempo lamentavano la prospettiva di vedersi togliere luce e aria dal nuovo edificio nonchè un pericolo alla stabilità delle strutture circostanti derivante dai lavori, prima di demolizione (con conseguente dispersione di polveri nocive nell’aria) poi di costruzione.



Loading...

Il nodo, però, risiede sull’interpretazione delle norme urbanistiche del Piano Regolatore del 2012 e del 2019, le quali prescrivono che, se si costruisce su un cortile abbattendo un piccolo precedente edificio (il precedente demolito era di tre piani), la nuova costruzione deve essere di altezza uguale o inferiore a quella demolita. Cosa che in questo caso non è avvenuta, perché il nuovo stabile è stato considerato non all’interno di un cortile ma in un’area indipendente. Insomma, se lo spazio su cui sorge non è un cortile, allora il costruttore è libero da vincoli e può edificare in altezza in libertà.

La prima volta era stata la gip Daniela Cardone a bocciare la richiesta della pm Marina Petruzzella. La seconda era stato il Tribunale del Riesame a confermare il rigetto, ma con motivazione poi censurata dalla Cassazione su ricorso della pm. Ora, i giudici del Riesame negano di nuovo il sequestro, da un lato riconoscendo al costruttore «buona fede e affidamento nel Comune», dall’altro escludendo proprio la sussistenza del reato.

L’ordinanza

Secondo l’ordinanza del 31 luglio, il Tribunale del Riesame, in particolare, ha escluso che l’edificazione del nuovo edificio sia da ritenersi all’interno di un «cortile urbanistico», sia in base alla disciplina prevista dal previgente PGT del 2012, sia della definizione introdotta con l’articolo 5.24 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT 2019. Di conseguenza, a detta dei giudici milanesi, l’ipotesi accusatoria deve essere disattesa, dal momento che non risultano illegittimamente rilasciati i permessi di costruire relativi all’intervento, a cui si aggiunge la evidente «buona fede» nell’agire in capo all’indagato e legale rappresentante della società Bluestone Aspromonte Srl, Andrea Bezziccheri.