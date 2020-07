Milano dopo il Covid: commercio e servizi vanno peggio della media italiana

Poco meno del 10% ha ridotto l’organico; le imprese hanno preferito rinviare le assunzioni previste (21,6% delle imprese dei servizi di Milano) o in misura minore non rinnovare i contratti in essere.

Questi dati vengono evidenziati dal rapporto “Milano Produttiva 2020” della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. «L’emergenza Covid ha scatenato una crisi senza pari cancellando gli sforzi dell'ultimo decennio - sottolinea il presidente della Camera di Commercio milanese, Carlo Sangalli - Ad oggi l’economia del nostro territorio è sospesa pericolosamente tra i danni senza precedenti provocati dall’emergenza e il difficile ritorno alla crescita - aggiunge Sangalli, che chiede «il massimo sforzo per sostenere il sistema imprenditoriale della Grande Milano. Perché la ripresa economica non può che ripartire da qui per dare un impulso di energia a tutto il nostro Paese».

5mila imprese in meno

Sfidano lockdown e pandemia 12.370 imprese nate tra gennaio e giugno del 2020 tra Milano, Monza Brianza e Lodi. Ma si tratta comunque di 5mila “nuove nate” in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La variazione percentuale tra le nuove iscritte del primo semestre 2020 e le nuove iscritte del primo semestre 2019 si attesta a -28,6%.

Il saldo a giugno è negativo, con le cancellazioni che superano le iscrizioni: -80 imprese. Segnale di resilienza a Milano, dove permane, per lo meno fino a giugno, un debole saldo positivo con + 306 imprese.