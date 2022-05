Milano inaugura aparto Giovenale: 600 posti letto (e un allevamento di api)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Seicento posti letto (di cui 400 già occupati), palestra, spazio cinema e sul tetto le arnie per le api. aparto – il brand internazionale di student housing di proprietà al 100% del Gruppo Hines – ha inaugurato ufficialmente la prima residenza universitaria italiana a Milano (la 15° del gruppo in Europa), grazie all'investimento di Hines e dell’investment manager internazionale Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare

internazionale. aparto Milan Giovenale.

Student housing, Milano inaugura aparto Giovenale Photogallery10 foto Visualizza

La struttura

Nato dalla riqualificazione dell’ex deposito dei grandi magazzini de La Rinascente, la struttura – per un totale di 16mila metri quadrati – è situata tra via Giovenale e via Col Moschin, a pochissima distanza dall’Università Bocconi. Tuttavia, con l’ateneo ha una convenzione per un massimo del 60% dei posti disponibili. La struttura, infatti, è aperta a tutti (ha già accolto circa 400 studenti internazionali ed entro settembre, si prevede che raggiungerà il numero completo di 600 ospiti) e offre diverse tipologie di alloggio. Dalle camere doppie (con cucina e spazio living attrezzati ogni 6 stanze), alle camere singole con angolo cottura. All’ultimo piano, poi, veri e propri appartamenti autonomi, più spaziosi, prevalentemente per soddisfare le esigenze di maggior privacy di docenti e ricercatori. L’intera struttura è a misura di studente e anche gli arredi, realizzati grazie alla collaborazione tra lo studio inglese Carmody Groarke e l’azienda italiana Cesare Roversi, sono stati pensati nel rispetto dei bisogni degli ospiti.

Loading...

I prezzi degli alloggi vanno da un minimo di 600 euro al mese (per la doppia con cucina condivisa) ai 1400 euro al mese per gli appartamenti. Progettato e costruito nel rispetto dei più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, aparto Milan Giovenale sarà la prima residenza universitaria italiana ad aver conseguito la certificazione Leed.

I servizi

La GenZ è accolta da servizi all’avanguardia con spazi comuni pensati sia per lo studio sia per il tempo libero: una palestra con le attrezzature Technogym, uno studio yoga, servizi di lavanderia, cinema, sale giochi e spazi esterni attrezzati. L’obiettivo di creare occasioni di crescita per i propri ospiti ha condotto aparto a siglare una serie di partnership. Ad esempio, con Taldeg che ha realizzato le installazioni artistiche degli spazi comuni puntando a rendere gli ambienti stimolanti e densi di significati; Technogym per l’educazione al benessere attraverso movimento e attenzione al cibo; Unobravo che offre servizi di supporto psicologico per gli studenti e una formazione specializzata per gli operatori, cercando di prevenire il disagio; Apicolturaurbana.it che ha installato alveari sul tetto di Giovenale contribuendo alla salvaguardia della biodiversità cittadina.

«L’Italia è rimasta sinora molto indietro rispetto a un modello di residenzialità per studenti che, chiunque abbia studiato all’estero, sa essere molto diffusa. Il progetto di sviluppo dell’immobile – ha spiegato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy – ci consente di presentare alla città un edificio moderno, sostenibile in grado di arricchire il tessuto sociale poichè incubatore di talenti. I nostri investitori esteri sono venuti oggi a studiare il nostro modello di student housing, che, a differenza di molte strutture all’estero, coniuga accessibilità dei canoni a eco-sostenibilità e inclusione. I servizi e gli spazi sono a disposizione di tutti gli ospiti». Inoltre, ha aggiunto Abbadessa, «stiamo proseguendo nell’obiettivo di vostruire 5mila abitazioni in affitto e a gennaio 2023 apriremo anche lo student housing di aparto Ripamonti.