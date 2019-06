Milano, ecco gli immobili che attirano gli investitori esteri

«I giochi Olimpici Invernali 2026 porteranno grande valore aggiunto sia in termini di interventi infrastrutturali che di visibilità internazionale e avranno un diretto impatto e ricaduta sia sulla città che sui nostri due progetti di sviluppo, Mind e Milano Santa Giulia» ha sottolineato Andrea Ruckstuhl, head of Italy and Continental Europe di Lendlease. Chiaramente il processo subirà una forte accelerazione, una volta arrivato il via libera alla variante (si presuppone per fine anno). «L’Arena è un tassello importante all’interno di una più ampia iniziativa, che diventerà una nuova centralità urbana a carattere prettamente residenziale» ha detto Davide Albertini Petroni, direttore generale di Risanamento.

Da qui al 2029 attesi 13 miliardi di investimenti



Dalle rigenerazioni allo sviluppo

Grandi rigenerazioni urbane, investimenti, soprattutto in arrivo dall’estero, capacità di attrarre nuovi residenti (studenti e lavoratori), l’insediamento di headquarter di aziende e multinazionali. E quindi altri capitali. Sono i temi ai quali pubblico e privato lavorano a Milano, dove da qui al 2029 sono attesi 13,1 miliardi di euro di investimenti nel segmento real estate.

PER APPROFONDIRE / Milano, Palahockey e Villaggio da 300 milioni

Secondo Scenari Immobiliari il dato, relativo all'area metropolitana, porta il capoluogo lombardo ai vertici della classifica delle città più attrattive a livello europeo. I capitali in arrivo riqualificheranno aree come San Siro, dove Hines vuole portare residenze per famiglie in affitto a canoni contenuti, cambieranno il volto alla zona che ha ospitato l’Expo 2015 per creare la Silicon Valley italiana, daranno il via ai lavori di Santa Giulia. E ancora è già partita la fase di Porta Nuova e c’è fermento intorno agli ex Scali ferroviari. Non solo. Gli investimenti si concentrano poi nel centro città, nella riqualificazione di palazzi trophy o comunque building storici.

Tornando alla classifica Monaco è seconda (con 10,8 miliardi di investimenti attesi), seguita da Amsterdam (10,2 miliardi), Stoccolma (9,5), Dublino (9,1) e Madrid (8,7).

Ma le stime stanno già crescendo visto che il traino delle Olimpiadi porterà ancora più fermento in città. Intanto da una ricerca di Nuveen real estate emerge che a Milano il take up degli uffici è salito del 45% contro una media europea del 20%. Segno che se si realizzano uffici nuovi, tecnologici e centrali si trova un tenant in tempi brevi.