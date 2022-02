Milano Investment Partners investe nel drone ad energia solare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’aereo elettrico cargo di Elroy Air, Milano Investment Partners SGR investe nel velivolo ad energia solare Skydweller Aero, la start up aerospaziale spagnola-statunitense specializzata nello sviluppo di un aereo senza pilota che potenzialmente può sorvolare la terra per 90 giorni e come un satellite avere numerose applicazioni dalle telecomunicazioni alla geolocalizzazione, alla sorveglianza terrestre e marittima. La società di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) specializzata in Venture Capital, fondata da Angelo Moratti e dal ceo Paolo Gualdani, ha investito in Skydweller Aero attraverso il fondo Cliffs, Fondo alternativo, destinato ad investimenti nel verticale deep-tech, con predominanza in aziende early-stage del mercato americano. E’ parte della piattaforma di Venture Capital di MIP SGR lanciata lo scorso dicembre dopo il successo di MIP I.

Nei mesi scorsi Skydweller Aero ha chiuso un nuovo round di finanziamento con 8 milioni di dollari in più rispetto al target portando a 40 milioni la raccolta attraverso investitori del settore tra cui Leonardo, Marlinspike Capital specializzato nel settore della difesa e Advection Growth Capital. A convincere Milano Investment Partners ad investire nel drone ad energia solare sono le prospettive del settore dell’aviazione elettrica che rappresenta una soluzione verso la transizione energetica e di sostenibilità ambientale, oltre alle innumerevoli applicazioni degli eVTOL (Electronic Vertical Take Off and Landing) nel campo dell’aviazione: l’ultimo riguarda la compagnia aerea giapponese All Nippon Airways che ha annunciato una partnership con Joby Aviation, la start up californiana che sta sviluppando un modello di aero-taxi a decollo e atterraggio verticale. Obiettivo della compagnia aerea utilizzare i velivoli elettrici per ridurre i tempi di percorrenza tra la stazione ferroviaria di Osaka e l’isola artificale del Kansai International Aeroport .

Secondo Milano Investment Partners SGR, l'investimento in Skydweller Aero fa parte della strategia di portafoglio del fondo Cliffs di intervenire in quelle iniziative che avranno un ruolo importante nell’evoluzione dell’aviazione. Come nel caso del drone di Skydweller che ha funzioni di un satellite in prossimità e la cui propulsione ad energia solare permetterà la sua alimentazione in modalità sostenibile, oltre che perpetua come il sole appunto. Un’alternativa ai satelliti utilizzati per la raccolta dei dati, senza la complessità del lancio nello spazio e della gestione in orbita. Nelle telecomunicazioni potranno essere raggiunte aeree del pianeta remote e consentire la connessione con più facilità.

Il progetto del velivolo alimentato ad energia solare, inizialmente Solar Impulse, è nato 14 anni fa e su di esso sono già stati investiti 190 milioni di dollari. Nel 2017 Solar Impulse è stato ceduto per diventare Skydweller ed essere trasformato in unmanned aircraft, alimentato sia a batterie sia ad idrogeno, oltre che ad energia solare. Come altri velivoli costruiti con tecnologie innovative, al momento non esiste un quadro di certificazione al volo.Il suo ceo e co-founder Robert Miller è ottimista sulla possibilità di portare questa tecnologia sul mercato molto presto.