Milano, Kryalos cede un asset uffici da 120 milioni a Macquarie Asset Management

Kryalos Sgr annuncia che All Star – fondo immobiliare chiuso promosso da Blackstone – ha perfezionato la cessione di un asset ad uso uffici nel quartiere Porta Romana di Milano a Macquarie Asset Management per circa 119 milioni di euro. L’immobile si estende su 20.600 mq ed è stato acquistato dal fondo All Star nel marzo 2017. Risalente agli inizi del 1900, l’edificio è stato completamente ristrutturato nel 2020 ed è oggi un immobile dal design moderno, caratterizzato da elevati standards di sostenibilità, grazie ai quali ha ottenuto la certificazione Breaam “Very Good”.

L’asset è completamente affittato a un mix eterogeneo di società attive nei settori fintech, energia green e food and beverage. Il quartiere di Porta Romana è un’area commerciale e residenziale dinamica, che beneficia di ottimi servizi locali ed è ben collegato grazie alla stazione della metropolitana. L’area sta vivendo una fase di riqualificazione urbana importante e si prevede che ospiterà alcune delle strutture chiave per i Giochi Olimpici Invernali del 2026.

L’Italia continua a rimanere un mercato centrale per gli investimenti di Blackstone Real Estate.

«Il mercato immobiliare in Italia – ha detto Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – continua a registrare buone performance, soprattutto nel caso di Milano, che sta guidando la rigenerazione urbana, aumentando così il suo potenziale in termini di ulteriore crescita. C’è una forte domanda di spazi uffici, soprattutto se caratterizzati da una posizione strategica e alti standard in termini di efficienza e sostenibilità, come nel caso di questo asset».

«Siamo attivi nel mercato immobiliare italiano da diversi anni ormai – ha detto Florian Winkle, co-responsabile della Strategia immobiliare Core/Core-Plus di Macquarie Asset Management – e siamo davvero lieti di poter aggiungere questa location storica al nostro portfolio. Milano è una delle città più attrattive d'Europa, dove vediamo molte opportunità per immobili di qualità superiore e di alto standing».