Milano laboratorio di trend socio-economici ma il cibo arranca ancora

Il ritratto di Milano dipinto da Euromedia Research colpisce anche per il secondo post nei flop della città: il sociale. Proprio la stessa città a cui persino Papa Francesco aveva riconosciuto che «è vero quello che si dice: A Milan si riceve col coeur in man». E la medesima, stando ai numeri dell’apposito registro regionale, in cui sul tema lavorano 3mila associazioni che contano 80mila volontari. Numeri e riconoscimenti che però non bastano agli italiani per vedere la città come un esempio di successo sul sociale.

Gli altri flop sono quelli dell’importanza in ambito politico, che però sconta ovviamente la mancanza del Parlamento sul territorio, e della rigenerazione urbana. Quest’ultimo tema stona con il racconto di una città che è in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono stati eretti grattacieli che ne hanno ridefinito lo skyline come i quartieri di Porta Nuova e City Life, mentre ora si attendono le trasformazioni degli scali ferroviari e dei quartieri che saranno lasciati da ospedali e università per convergere sugli ex terreni di Expo 2015.

L’Atlante della Rigenerazione urbana di Milano pubblicato quest’estate dal Comune è forse la migliore speranza della città per guadagnare posizioni: la mappa interattiva racconterà come evolveranno i 145 progetti che compongono questo processo rigenerativo che dovrebbe portare «Milano ad avere 10 milioni di metri quadrati di aree restituite ai cittadini, di cui 3 milioni tra verde e spazio pubblico, oltre a circa 8mila nuovi alloggi in social housing», ha annunciato Palazzo Marino.

L’ultima bocciatura è nel campo culturale. E questo nonostante segnali di grande vitalità: ad agosto le visite ai musei meneghini hanno registrato un +25% rispetto agli stessi mesi del 2019. E proseguono con successo iniziative come On Dance, la manifestazione dedicata ad ogni forma di ballo, nata da un’idea dell’etoile della Scala Roberto Bolle nel 2018.