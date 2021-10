Milano, Maran (Pd) «Mister preferenze» con 9.166 voti, oltre 2.200 consensi per Feltri

3' di lettura

Lo scettro delle preferenze a Milano spetta a Pierfrancesco Maran, capolista del Pd e assessore all’Urbanistica, verde e agricoltura nella prima giunta di Beppe Sala: è risultato il più votato con 9.166 consensi. Buon risultato per il giornalista Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d’Italia: chiude con 2.268 preferenze.

Milano: assessore uscente Maran (Pd) il più votato

Con oltre 9000 preferenze dunque è l’assessore uscente del Pd Maran il più votato alle elezioni amministrative di Milano. Dietro a lui la vicesindaco uscente Anna Scavuzzo, che supera i 4500 voti sempre del Pd, partito che da solo arriva a 152mila voti, mille in meno di quelli presi da tutta la coalizione che sosteneva Luca Bernardo. Per il partito di Enrico Letta buono anche il risultato del presidente uscente del consiglio comunale Lamberto Bertolé e sorprendente il quarto posto di Gaia Romani, 25 anni, coordinatrice delle donne democratiche del Pd milanese. Molto bene è andata anche la Lista Beppe Sala Sindaco che ha raggiunto il 9% facendo eleggere cinque consiglieri, tra cui i due capolista Emmanuel Conte e la giovane Martina Riva, ed eletti anche le due capoliste dei Riformisti Lisa Noja (deputata di Italia Viva) e Giulia Pastorella (Azione). In questa lista solo 138 voti per l’ex campione di ciclismo Gianni Bugno e fuori dal consiglio anche il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, figlio dell’oncologo Umberto. Il Movimento 5 Stelle è fuori dal consiglio comunale di Milano. La candidata Layla Pavone, con il 2,7% dei voti, non riesce a ottenere nemmeno un seggio. Zero posti in consiglio anche per i candidati di Gianluigi Paragone, che supera comunque il M5S guadagnando il 2,99% delle preferenze.

Loading...

Sardone la più votata nel centrodestra, seguita a stretto giro da Feltri

Per il centrodestra, la più votata è stata Silvia Sardone, eurodeputata della Lega che ha superato le 3500 preferenze, seguita da Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d’Italia votato da 2200 elettori. Male invece la capolista della Lega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, solo sesta della sua lista con 964 preferenze. Entrano in consiglio per Fratelli d’Italia anche Chiara Valcepina e Francesco Rocca, i due candidati sostenuti dall’eurodeputato Carlo Fidanza e finiti nell’inchiesta di Fanpage. Per Forza Italia, che dal 20% del 2016 è scesa fino al 7%, il più votato è stato Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei giovani azzurri e presidente uscente del Municipio 7.

Bologna: Clancy la più votata, le sardine occupano il Pd

Emily Clancy, 30 anni, consigliera comunale di Bologna uscente e leader di Coalizione civica, è risultata, alla fine dello spoglio, la candidata più votata. Ha preso infatti 3.541 voti: un risultato che potrebbe aprirle le porte della giunta, probabilmente col ruolo di vicesindaco. Il Pd nel capoluogo emiliano fa 16 consiglieri su 36, perde la maggioranza assoluta e si fa occupare dalle sardine: Mattia Santori (2.585 preferenze) è stato infatti il candidato più votato, grazie anche alla benedizione di Romano Prodi. Staccato il secondo, l’ex presidente di quartiere Simone Borsari (1.425), anche per lui dovrebbe esserci un posto nell’esecutivo. Torna in consiglio per il suo terzo mandato Max Bugani del M5s, forte di 361 preferenze. Nel centrodestra Fratelli d’Italia avrà 5 consiglieri su 11 dell’opposizione: i più votati sono stati Francesco Sassone (1673) e Stefano Cavedagna (1484), vicini al deputato Galeazzo Bignami. Nel prossimo consiglio comunale ci saranno molti volti nuovi e molti rappresentanti di mondi che fin qui avevano faticato a trovare rappresentanza. Entrano, infatti, l’attivista della bicicletta Simona Larghetti, Detjon Begaj, esponente dei centri sociali, trasferitosi da piccolo in Italia dall’Albania e (se Clancy entrerà in giunta) Porpora Marcasciano, attivista per i diritti dei trans, tutti eletti per Coalizione civica. Entrano in consiglio la professoressa di Patrick Zaki, Rita Monticelli (Pd), Sefaf Siid Negash Idris, nato in Eritrea che era in corsa con la lista civica di Lepore, e Davide Celli, figlio dell’entomologo Giorgio, già consigliere ai tempi di Cofferati, che ha fatto la campagna elettorale vestito da orso con il nome di battaglia “Daniza”.

Calabria: Lucano 9.779 voti ma non viene eletto in Consiglio

Mentre l’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano, condannato a tre giorni dal voto dal Tribunale di Locri a 11 anni e 2 mesi per presunte irregolarità nella gestione dei migranti del “modello Riace”, non ce l’ha fatta a essere eletto al Consiglio regionale della Calabria. Nonostante un ottimo risultato personale, con 9.779 preferenze, la lista nella quale era capolista in tutte e tre le circoscrizioni a sostegno della candidatura a presidente di Luigi de Magistris, non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 4% fermandosi al 2,39.