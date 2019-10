Milano mette all’asta il Palazzo dello Sport ristrutturato

Le date di partenza dell’asta

Ecco come si svolgerà l’asta. Le domande possono essere inviate fino al 16 dicembre. Il 18 dicembre ci sarà quindi una seduta pubblica (come quella già avvenuta a Milano recentemente per la vendita del Pirellino), negli uffici del Demanio di Via Larga. Si parte da una base di 14,2 milioni, e ogni 3 minuti sarà possibile un rilancio da 200mila euro. Il Comune di aspetta di veder salire la cifra iniziale. Nei 60 giorni successivi ci sarà l’affidamento provvisorio, durante il quale verrà valutata la congruità del progetto da parte di giunta comunale e sovrintendenza.

Cosa se ne farà il Comune del ricavato? «Investiremo risorse nelle periferie - spiega Tasca - Il privato riuscirà con i propri mezzi a valorizzare un luogo di prestigio, noi metteremo soldi nei quartieri meno fortunati».

Oltre a questo però, il Comune ha bisogno di assicurarsi un “tesoretto” di sicurezza per redigere il bilancio, non avendo ancora avuto risposte dal governo su quanto accantonare per i crediti di dubbia esigibilità e sul possibile utilizzo dei risparmi sui mutui per la spesa corrente.