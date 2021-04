Milano, MM verso la fusione con Cap Verso, l’utility lombarda dell’acqua

3' di lettura

Se ne torna a parlare, dopo molti anni di silenzio. La possibile fusione di Metropolitana milanese (Mm) con il gruppo Cap holding, le due grandi multiutility lombarde, è oggetto di studio dell’Ato di Milano (l’autorità di ambito territoriale ottimale) e ora sembra più vicina. Entro l’estate sarà pronto un report che dovrebbe indicare il percorso e soprattutto i benefici, riscontrabili nei maggiori investimenti.

La controllata di Milano

Metropolitana milanese è controllata dal Comune di Milano e nel tempo ha visto aumentare le sue competenze. Nata per il supporto ingegneristico nella realizzazione delle infrastrutture, da oltre due decenni gestisce l’acqua pubblica della città di Milano, e con Pisapia sindaco si è “ripresa” la gestione delle 23mila case popolari di proprietà comunale, sottraendole alla regionale Aler. Cap holding ha un azionariato composto dai comuni della provincia di Milano, più diversi comuni delle province di Monza, Pavia, Varese e Como, e si occupa di servizio idrico in questi territori, oltre a gestire depuratori e termovalorizzatori. Le due multiutility hanno quindi segmenti di attività che possono condividere e mettere in sinergia.

Una sorta di collaborazione è già iniziata da anni, con il progetto “Water Alliance”. Tuttavia, per motivi più politici che industriali, la parola fusione è sempre stata evitata, sebbene la gestione dell’acqua in provincia di Milano rappresenti un’eccezione nel panorama italiano, visto che generalmente ad ogni provincia corrisponde una sola società idrica.

Il nodo delle tariffe

Ora l’ipotesi di fusione torna alla ribalta. Dovrebbe trattarsi tecnicamente di una incorporazione: Cap incorpora Mm in quanto dotata di un patrimonio maggiore. La nuova società dovrebbe essere costituita per due terzi da Cap e un terzo da Mm. Per quanto riguarda le tariffe, ci sarà un nodo da sciogliere, visto che Cap ha una tariffa circa il 30% superiore a quella di Milano (0,9 centesimi a metro cubo contro 0,65 circa). L’ipotesi più probabile è che in un primo momento non vengano modificate, e ogni territorio mantenga la sua. Il beneficio dovrebbe riguardare soprattutto gli investimenti, che potrebbero essere potenziati con la nascita della nuova multiutility.

A supportare il lavoro di studio preliminare sono entrambe le società, e questo fa pensare ad una disponibilità da entrambe le parti. Stavolta dunque i tempi potrebbero essere maturi, anche se va detto che a breve partirà la campagna elettorale per le amministrative di Milano, e quindi i progetti concreti dovranno aspettare la formazione della prossima giunta, in autunno probabilmente.